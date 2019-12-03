Fenerbahçe’nin umudu Zajc!
UEFA'nın FFP kriterleri nedeniyle transferde işi sıkı tutan F.Bahçe'de gündem Zajc! Genoa’nın Sloven oyuncu için kapısını çaldığı Fenerbahçe, istediği bonservis bedelini alması halinde ocakta birçok takviye yapacak.
Birçok kulübün listesinde bulunan Slovenyalı için son olarak Genoa devreye girdi. İtalyan ekibinin sarı-lacivertlilerin talep ettiği 6 milyon euro'yu ödemesi halinde transferin ocakta biteceği iddia edildi. Ocak ayında 2.2 milyon euro'luk transfer gerçekleştirebilecek olan F.Bahçe, Zajc'ın satılması durumunda birçok takviye yapacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sportif direktör Comolli'nin sol bek ve kanat transferlerinde somut adımlar atması bekleniyor.
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