Fenerbahçe'ye paşa tarifesi

Ligde 4 maçtır yenilmeyen ve Başkentteki gol düellosunda Y.Malatya'yla 3-3 berabere kalan G.Birliği, yükselen form grafiğini F.Bahçe maçına da taşımak istiyor. Başkan Murat Cavcav, haftanın açılış maçında Kadıköy'de karşılaşacakları güçlü rakiplerine yönelik olarak, "Yeter ki biz sahada G.Birliği'ne yakışır mücadeleyi verelim. Yükselen bir grafiğimiz var. Bu grafiği devam ettirip K.Paşa maçındaki gibi İstanbul'dan mutlu dönmek istiyoruz" yorumunu yaptı.