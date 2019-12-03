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03 Aralık 2019, Salı
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'ye paşa tarifesi

Fenerbahçe'ye paşa tarifesi

Ligde 4 maçtır yenilmeyen ve Başkentteki gol düellosunda Y.Malatya'yla berabere kalan G.Birliği, yükselen form grafiğini maçına da taşımak istiyor.

Ligde 4 maçtır yenilmeyen ve Başkentteki gol düellosunda Y.Malatya'yla berabere kalan G.Birliği, yükselen form grafiğini F.Bahçe maçına da taşımak istiyor. Başkan Murat Cavcav, haftanın açılış maçında 'de karşılaşacakları güçlü rakiplerine yönelik olarak, "Yeter ki biz sahada G.Birliği'ne yakışır mücadeleyi verelim. Yükselen bir grafiğimiz var. Bu grafiği devam ettirip K.Paşa maçındaki gibi 'dan mutlu dönmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

  1. 3.12.2019
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