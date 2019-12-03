Fenerbahçe'ye paşa tarifesi
Ligde 4 maçtır yenilmeyen ve Başkentteki gol düellosunda Y.Malatya'yla 3-3 berabere kalan G.Birliği, yükselen form grafiğini Fenerbahçe maçına da taşımak istiyor.
Ligde 4 maçtır yenilmeyen ve Başkentteki gol düellosunda Y.Malatya'yla 3-3 berabere kalan G.Birliği, yükselen form grafiğini F.Bahçe maçına da taşımak istiyor. Başkan Murat Cavcav, haftanın açılış maçında Kadıköy'de karşılaşacakları güçlü rakiplerine yönelik olarak, "Yeter ki biz sahada G.Birliği'ne yakışır mücadeleyi verelim. Yükselen bir grafiğimiz var. Bu grafiği devam ettirip K.Paşa maçındaki gibi İstanbul'dan mutlu dönmek istiyoruz" yorumunu yaptı.
- 3.12.2019
- Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi!
- Beşiktaş'ta Elneny muhteşem oynadı sosyal medya yıkıldı!
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın..."
- Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj!
- Vodafone Park'ta şok protesto! İşte o anlar... (Beşiktaş - Kayserispor maçından kareler...)
-
Pınar Karşıyaka 68-57 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
kaan neymiş basketbol diye yazılırmış karşıyaka diye okunurmuş bilmeyenlere duyurulur
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
Fenerbahçe'ye paşa tarifesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.