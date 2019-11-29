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29 Kasım 2019, Cuma
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Kruse hazır!

Fenerbahçe Kruse hazır!

'de Max Kruse hazır kıta. Tedavisi tamamlanan ve birkaç gündür kısmen takımla çalışmalara başlayan Alman yıldız dün ilk kez antrenmanın tamamında yer aldı.

maçı kafilesinde yer alacak olan Kruse'nin ilk 11'de olup olmayacağına teknik heyet karar verecek. Öte yandan idmanda hücum defans geçişleri ve bireysel çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

  1. 29.11.2019
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