Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Sezon sonu...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Eksik gördüğü bölgelere takviye yapması beklenen Kanarya'da beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Beklenilen performansı gösteremeyen yıldız futbolcu ile sezon sonu yollar ayrılacak. İşte flaş ayrılığın nedeni ve detayları… | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri