Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Sezon sonu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Sezon sonu...

Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Sezon sonu...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Eksik gördüğü bölgelere takviye yapması beklenen Kanarya'da beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Beklenilen performansı gösteremeyen yıldız futbolcu ile sezon sonu yollar ayrılacak. İşte flaş ayrılığın nedeni ve detayları… | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

28 Kasım 2019 Perşembe 19:19 Güncelleme: 28.11.2019 19:21
Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Sezon sonu...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Sezon sonu...

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.

Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Sezon sonu...

Eksik gördüğü bölgelere takviye yapması beklenen Kanarya'da beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Sezon sonu...

Fenerbahçe'nin Nijeryalı kanat futbolcusu Victor Moses performansıyla hayal kırıklığına sebep oldu.

Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Sezon sonu...

Hücuma katkı anlamında sınıfta kalan Moses, geride kalan 12 haftada oynadığı 5 maçta sadece penaltıdan 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.

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