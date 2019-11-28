Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Sezon sonu...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Eksik gördüğü bölgelere takviye yapması beklenen Kanarya'da beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Beklenilen performansı gösteremeyen yıldız futbolcu ile sezon sonu yollar ayrılacak. İşte flaş ayrılığın nedeni ve detayları… | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
28 Kasım 2019 Perşembe 19:19
Güncelleme: 28.11.2019 19:21
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Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
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Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.
Eksik gördüğü bölgelere takviye yapması beklenen Kanarya'da beklenmeyen bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı kanat futbolcusu VictorMoses performansıyla hayal kırıklığına sebep oldu.
Hücuma katkı anlamında sınıfta kalan Moses, geride kalan 12 haftada oynadığı 5 maçta sadece penaltıdan 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.