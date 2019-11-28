HaberlerGaleriYeni sol bek Hakan Çalhanoğlu'ndan! Resmi açıklama ve Fenerbahçe...
Yeni sol bek Hakan Çalhanoğlu'ndan! Resmi açıklama ve Fenerbahçe...
Fenerbahçe Ocak ayı transfer dönemindeki ilk planını belirledi. Geride kalan 7 haftada Hasan Ali'nin sakatlığı sebebiyle sol bekte Dirar'ı oynatan bu oyuncunun da fıtık ameliyatı olması sebebiyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler bu bölgeye takviye yapmak için düğmeye bastı. Galatasaray'da da sol bek çalışmaları tam gaz sürüyor... İki ekip transfer konusunda karşı karşıya gelmeye devam ediyor... Bu kapsamda bir son dakika açıklaması ve oyuncuya dair referans olan Hakan Çalhanoğlu detayı var... İşte o sel bekin menajerinden canlı yayın açıklaması ve transfere dair ayrıntılar...
28 Kasım 2019 Perşembe 17:10
Güncelleme: 28.11.2019 17:18
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe ve Galatasaray ocak ayı transfer dönemindeki planlarını belirledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle sarı lacivertliler ilk hedef olarak kadroya bir 3 numara yani sol bek istiyordu...
Galatasaray'da da Nagatomo'nun düşük performansı ve Emre Taşdemir'in yetersiz görülmesi sonrası düğmeye basılmıştı.
İki ekibi de çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı...
Yıldız sol bekin menajeri canlı yayında oyuncuya dair transfer açıklamalarında bulundu.