Yeni sol bek Hakan Çalhanoğlu'ndan! Resmi açıklama ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe Ocak ayı transfer dönemindeki ilk planını belirledi. Geride kalan 7 haftada Hasan Ali'nin sakatlığı sebebiyle sol bekte Dirar'ı oynatan bu oyuncunun da fıtık ameliyatı olması sebebiyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler bu bölgeye takviye yapmak için düğmeye bastı. Galatasaray'da da sol bek çalışmaları tam gaz sürüyor... İki ekip transfer konusunda karşı karşıya gelmeye devam ediyor... Bu kapsamda bir son dakika açıklaması ve oyuncuya dair referans olan Hakan Çalhanoğlu detayı var... İşte o sel bekin menajerinden canlı yayın açıklaması ve transfere dair ayrıntılar...