Yeni sol bek Hakan Çalhanoğlu'ndan! Resmi açıklama ve Fenerbahçe... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Yeni sol bek Hakan Çalhanoğlu'ndan! Resmi açıklama ve Fenerbahçe...

Yeni sol bek Hakan Çalhanoğlu'ndan! Resmi açıklama ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe Ocak ayı transfer dönemindeki ilk planını belirledi. Geride kalan 7 haftada Hasan Ali'nin sakatlığı sebebiyle sol bekte Dirar'ı oynatan bu oyuncunun da fıtık ameliyatı olması sebebiyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler bu bölgeye takviye yapmak için düğmeye bastı. Galatasaray'da da sol bek çalışmaları tam gaz sürüyor... İki ekip transfer konusunda karşı karşıya gelmeye devam ediyor... Bu kapsamda bir son dakika açıklaması ve oyuncuya dair referans olan Hakan Çalhanoğlu detayı var... İşte o sel bekin menajerinden canlı yayın açıklaması ve transfere dair ayrıntılar...

28 Kasım 2019 Perşembe 17:10 Güncelleme: 28.11.2019 17:18
Yeni sol bek Hakan Çalhanoğlu'ndan! Resmi açıklama ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe ve Galatasaray ocak ayı transfer dönemindeki planlarını belirledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sol bek Hakan Çalhanoğlu'ndan! Resmi açıklama ve Fenerbahçe...

Özellikle sarı lacivertliler ilk hedef olarak kadroya bir 3 numara yani sol bek istiyordu...

Yeni sol bek Hakan Çalhanoğlu'ndan! Resmi açıklama ve Fenerbahçe...

Galatasaray'da da Nagatomo'nun düşük performansı ve Emre Taşdemir'in yetersiz görülmesi sonrası düğmeye basılmıştı.

Yeni sol bek Hakan Çalhanoğlu'ndan! Resmi açıklama ve Fenerbahçe...

İki ekibi de çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı...

Yeni sol bek Hakan Çalhanoğlu'ndan! Resmi açıklama ve Fenerbahçe...

Yıldız sol bekin menajeri canlı yayında oyuncuya dair transfer açıklamalarında bulundu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN