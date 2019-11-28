Aslan aradığı sol beki İtalya'da buldu!

Galatasaray bu sezon beklerinden beklenen verimi alamıyor... Nagatomo'nun ve Mariano'nun defansif anlamda kötü olmaları ve hücuma gerekli çıkışı yapmamalarının ardından bek arayışına geçen Galatasaray'da, sol bek adayı belli oldu...
28 Kasım 2019 Perşembe 09:35
Güncelleme: 28.11.2019 09:47
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Yuto Nagatomo'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılı ekipte sol bek adayı belirlendi. FFP kapsamında Aslan'ın ilk tercihi oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak...
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Avrupa Ligi şansını Club Brugge ile berabere kalarak zora sokan Galatasaray'da ara transferde sol bek transferine yoğunlaşıldı.
Akciğer sönmesi yaşadıktan sonra kötü performans sergileyen Japon oyuncuyla yollar devre arasında ayrılacak. Aslan, Nagatomo'nun yerine getireceği oyuncuyu İtalya'da buldu.
MILAN FORMASI GİYİYOR
Milan'da fazla forma bulamayan Ricardo Rodriguez için menajeri, İstanbul'a geldi ve Galatasaray'da masaya oturdu.
İlk görüşme Brugge maçı sabahı yapıldı. FFP kapsamında satmadan oyuncu alamayan sarı-kırmızılı ekipte, Rodriguez için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi devreye sokuldu.
MILAN DA TRANSFERE SICAK BAKIYOR
2017 yazında 15 milyon Euro'ya Wolfsburg'tan Milan'a gelen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rodriguez, kırmızı-siyahlı ekipte 73 maça çıktı. 1 gol 9 asistlik performans sergilediği İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorlandı. Milan da zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında...