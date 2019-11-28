Aslan aradığı sol beki İtalya'da buldu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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Aslan aradığı sol beki İtalya'da buldu!

Galatasaray bu sezon beklerinden beklenen verimi alamıyor... Nagatomo'nun ve Mariano'nun defansif anlamda kötü olmaları ve hücuma gerekli çıkışı yapmamalarının ardından bek arayışına geçen Galatasaray'da, sol bek adayı belli oldu...
28 Kasım 2019 Perşembe 09:35 Güncelleme: 28.11.2019 09:47
Aslan aradığı sol beki İtalya'da buldu!

Yuto Nagatomo'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılı ekipte sol bek adayı belirlendi. FFP kapsamında Aslan'ın ilk tercihi oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak...

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Aslan aradığı sol beki İtalya'da buldu!

Avrupa Ligi şansını Club Brugge ile berabere kalarak zora sokan Galatasaray'da ara transferde sol bek transferine yoğunlaşıldı.

Aslan aradığı sol beki İtalya'da buldu!

Akciğer sönmesi yaşadıktan sonra kötü performans sergileyen Japon oyuncuyla yollar devre arasında ayrılacak. Aslan, Nagatomo'nun yerine getireceği oyuncuyu İtalya'da buldu.

Aslan aradığı sol beki İtalya'da buldu!

MILAN FORMASI GİYİYOR

Milan'da fazla forma bulamayan Ricardo Rodriguez için menajeri, İstanbul'a geldi ve Galatasaray'da masaya oturdu.

Aslan aradığı sol beki İtalya'da buldu!

İlk görüşme Brugge maçı sabahı yapıldı. FFP kapsamında satmadan oyuncu alamayan sarı-kırmızılı ekipte, Rodriguez için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi devreye sokuldu.

Aslan aradığı sol beki İtalya'da buldu!

MILAN DA TRANSFERE SICAK BAKIYOR

2017 yazında 15 milyon Euro'ya Wolfsburg'tan Milan'a gelen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rodriguez, kırmızı-siyahlı ekipte 73 maça çıktı. 1 gol 9 asistlik performans sergilediği İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorlandı. Milan da zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında...

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