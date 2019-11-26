Taraftardan Obradovic'e jest!

Fenerbahçe taraftarı pazar gecesi oynanan ve 83-75 kazanılan Darüşşafaka Tekfen maçı sonrasında "Obradovic'e yeni sözleşme" şeklinde tezahürat yaptı. Sarı-Lacivertli taraftarların Obradovic'e bu desteğinin yönetime bir mesaj olarak algılandı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME KAPIDA

Fenerbahçe taraftarı Obradovic'e büyük destek verirken yönetimin de Sırp coach ile 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacağı iddia ediliyor.