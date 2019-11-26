Taraftardan Obradovic'e jest!
Fenerbahçe taraftarı pazar gecesi oynanan ve 83-75 kazanılan Darüşşafaka Tekfen maçı sonrasında "Obradovic'e yeni sözleşme" şeklinde tezahürat yaptı. Sarı-Lacivertli taraftarların Obradovic'e bu desteğinin yönetime bir mesaj olarak algılandı.
Fenerbahçe taraftarı pazar gecesi oynanan ve 83-75 kazanılan Darüşşafaka Tekfen maçı sonrasında "Obradovic'e yeni sözleşme" şeklinde tezahürat yaptı. Sarı-Lacivertli taraftarların Obradovic'e bu desteğinin yönetime bir mesaj olarak algılandı.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME KAPIDA
Fenerbahçe taraftarı Obradovic'e büyük destek verirken yönetimin de Sırp coach ile 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacağı iddia ediliyor.
- 26.11.2019
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 1
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şimal yıldızı devre arası için kiralansın...
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