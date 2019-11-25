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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe Daçka’yı da geçti

Fenerbahçe Daçka’yı da geçti

'nde Asvel'i farklı yenerek moral bulan F.Bahçe Beko, 'ndeki 9. hafta mücadelesinde ağırladığı Tekfen'i de rahat geçti: 83-75. Baştan sona üstün olan sarı-lacivertliler, 20-17, devreyi de 41-37 önde geçti.

'nde Asvel'i farklı yenerek moral bulan F.Bahçe Beko, 'ndeki 9. hafta mücadelesinde ağırladığı Tekfen'i de rahat geçti: 83-75. Baştan sona üstün olan sarı-lacivertliler, 20-17, devreyi de 41-37 önde geçti.

  1. 25.11.2019
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