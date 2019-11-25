Fenerbahçe Daçka’yı da geçti
THY Avrupa Ligi'nde Asvel'i farklı yenerek moral bulan F.Bahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 9. hafta mücadelesinde ağırladığı Darüşşafaka Tekfen'i de rahat geçti: 83-75. Baştan sona üstün olan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 20-17, devreyi de 41-37 önde geçti.
THY Avrupa Ligi'nde Asvel'i farklı yenerek moral bulan F.Bahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 9. hafta mücadelesinde ağırladığı Darüşşafaka Tekfen'i de rahat geçti: 83-75. Baştan sona üstün olan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 20-17, devreyi de 41-37 önde geçti.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fenerbahçe Daçka’yı da geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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