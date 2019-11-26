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26 Kasım 2019, Salı
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'de krizin adı deplasman!

Fenerbahçe'de krizin adı deplasman!

Şampiyonluk hedefiyle başladığı bu sezon geride kalan 12 haftada 15 puan kaybeden , özellikle dış sahada büyük sorun yaşıyor. Taraftarının önünde 2.66’lık gol ortalamasıyla ’nın en iyisi olan Fenerbahçe, dış sahada ise adeta dibe vurdu.

15 puanın 10'unu deplasmanlarda bırakan sarılacivertlilerin hücumdaki sıkıntısı rakamlara da yansıyor. önünde 2.66'lık gol ortalamasıyla oynayan ve 'nın 5 büyük liginin liderlerini de sollayan Kanarya, dış sahada ise dibe vurdu. 'ın öğrencileri, ligde çıktığı 6 deplasmanda 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 0.83'lük gol ortalaması yakaladı.

KOCAMAN BİR '0'
karşısında sahadan bir puanla ayrılan , birçok istatistikte de sınıfta kaldı. Sarı-lacivertlilerden Hasan Ali, Dirar, Moses, Alper ve Ozan'ın önceki günkü maçta yaptığı toplam ortası sayısı 9'du. Ancak bu ortalarda hiç isabet sağlanamadı.

5 KARŞILAŞMA 3 GOL 1 GALİBİYET
Sezonun ilk deplasmanında 'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, sonraki 5 dış saha sınavında hayal kırıklığı yaşattı. Bu karşılaşmalarda 71 şut girişiminde bulunan sarı-lacivertliler, 3 kez rakip fileleri havalandırırken yalnızca 1 galibiyet alabildi. Kanarya, 2'şer kez de sahadan yenilgi ve beraberlikle ayrıldı.

  1. 26.11.2019
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