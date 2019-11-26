Fenerbahçe'de krizin adı deplasman!

15 puanın 10'unu deplasmanlarda bırakan sarılacivertlilerin hücumdaki sıkıntısı rakamlara da yansıyor. Taraftarı önünde 2.66'lık gol ortalamasıyla oynayan ve Avrupa'nın 5 büyük liginin liderlerini de sollayan Kanarya, dış sahada ise dibe vurdu. Ersun Yanal'ın öğrencileri, ligde çıktığı 6 deplasmanda 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 0.83'lük gol ortalaması yakaladı.

KOCAMAN BİR '0'

Malatya karşısında sahadan bir puanla ayrılan Fenerbahçe, birçok istatistikte de sınıfta kaldı. Sarı-lacivertlilerden Hasan Ali, Dirar, Moses, Alper ve Ozan'ın önceki günkü maçta yaptığı toplam ortası sayısı 9'du. Ancak bu ortalarda hiç isabet sağlanamadı.

5 KARŞILAŞMA 3 GOL 1 GALİBİYET

Sezonun ilk deplasmanında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, sonraki 5 dış saha sınavında hayal kırıklığı yaşattı. Bu karşılaşmalarda 71 şut girişiminde bulunan sarı-lacivertliler, 3 kez rakip fileleri havalandırırken yalnızca 1 galibiyet alabildi. Kanarya, 2'şer kez de sahadan yenilgi ve beraberlikle ayrıldı.