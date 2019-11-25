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25 Kasım 2019, Pazartesi
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İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de, takımdaki eksik bölgeler göze çarptı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilirken, takıma katılacak ilk isim de netlik kazandı...
25 Kasım 2019 Pazartesi 14:24
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de, gözler transfere çevrildi.

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İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!

Sarı-lacivertlilerde, bu beraberliğin ardından takımdaki eksikler yeniden gün yüzüne çıktı.

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!

FORVET EKSİĞİ DİKKAT ÇEKTİ!

Fenerbahçe'de, Yeni Malatyaspor karşısında Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'in yokluğunda forvet hattında Alper Potuk görev aldı.

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!

Alper'in etkisiz futbolu, taraftarlarca eleştirilirken teknik direktör Ersun Yanal da bu kararından dolayı topa tutuldu.

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!

Daha sonra Alper'i oyundan alan tecrübeli teknik adam, bu bölgede Ozan Tufan'a şans vererek bir kez daha taraftarları şaşırttı.

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