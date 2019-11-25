Ahmet Çakar açıkladı! Fenerbahçe maçındaki skandal ve 'VAR'...

Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Çakar'ın hedefinde ise mücadelenin hakemi Mete Kalkavan ve 'VAR' hakemleri vardı. Nedenleri ile sıralayarak 'VAR'ı eleştiren Çakar, açtı ağzını yumdu gözünü!