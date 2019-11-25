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Ahmet Çakar açıkladı! Fenerbahçe maçındaki skandal ve 'VAR'...
Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Çakar'ın hedefinde ise mücadelenin hakemi Mete Kalkavan ve 'VAR' hakemleri vardı. Nedenleri ile sıralayarak 'VAR'ı eleştiren Çakar, açtı ağzını yumdu gözünü!
25 Kasım 2019 Pazartesi 12:30
Güncelleme: 25.11.2019 12:33
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İşte Ahmet Çakar'ın gündeme bomba gibi düşen o tespitlerinin yer aldığı yazısı...
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Ersun Yanal derdi ki, "F.Bahçe defans yapmaz, yaptırır. Biz rakipten korkacağımıza, rakipler bizden korksun." Ama dün gördük ki gerek ilk 11, gerekse taktik anlayış tam bir korkaklık ürünüydü.
Eğer Fenerbahçe'deMuriqi ve Mevlüt sakatsa Rodrigues yedekte olup da Alper ilk 11'de başlıyorsa bunun başka açıklaması olamaz.
Fenerbahçe dün pozisyonlar bulsa da asla iyi oynamadı. Bol miktarda defansif orta saha oyuncularıyla rakibi durdurmayı, açık vermemeyi düşündüler.
Maça baktığımızda kötü futbol, her iki takımın da yakalayıp cömertçe harcadığı pozisyonlar ve maalesef çok kötü bir hakem yönetimi vardı.