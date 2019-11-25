Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! Malatya maçının ardından

Zor bir maç oynadıklarını söyleyen Yanal, "Her oyunun bir planı var. Bugünkü planda da istediğimiz, organize ettiğimiz plana uyduk. Rodrigues'in oyuna girdiği zaman doğruydu, pozisyona da girdi. Olsaydı, şimdi bunları konuşmuyor olurduk. Tabii sonuca göre konuşuyoruz ama ben performansından memnunum." ifadelerini kullandı.