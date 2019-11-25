Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! Malatya maçının ardından - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! Malatya maçının ardından

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı. Sezonun ilk yarısının sonuna yaklaşılırken ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın 5 oyuncuyu kadroda düşünmediği ve bu oyuncularla ara transfer döneminde yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...
25 Kasım 2019 Pazartesi 11:41 Güncelleme: 25.11.2019 11:44
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! Malatya maçının ardından

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, Yeni Malatya Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! Malatya maçının ardından

Rakibi ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! Malatya maçının ardından

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun 45+9'da penaltı atışından yararlanamadığı mücadelede teknik direktör Ersun Yanal'ın Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç'in yokluğunda ileri uçta Alper Potuk'a görev vermesi tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! Malatya maçının ardından

Maçın sonlarına doğru yaptığı Jailson ve Tolgay Arslan değişiklikleriyle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken tecrübeli teknik adam, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! Malatya maçının ardından

Zor bir maç oynadıklarını söyleyen Yanal, "Her oyunun bir planı var. Bugünkü planda da istediğimiz, organize ettiğimiz plana uyduk. Rodrigues'in oyuna girdiği zaman doğruydu, pozisyona da girdi. Olsaydı, şimdi bunları konuşmuyor olurduk. Tabii sonuca göre konuşuyoruz ama ben performansından memnunum." ifadelerini kullandı.

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