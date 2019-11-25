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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! Malatya maçının ardından
Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı. Sezonun ilk yarısının sonuna yaklaşılırken ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın 5 oyuncuyu kadroda düşünmediği ve bu oyuncularla ara transfer döneminde yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...
25 Kasım 2019 Pazartesi 11:41 Güncelleme: 25.11.2019 11:44
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Zor bir maç oynadıklarını söyleyen Yanal, "Her oyunun bir planı var. Bugünkü planda da istediğimiz, organize ettiğimiz plana uyduk. Rodrigues'in oyuna girdiği zaman doğruydu, pozisyona da girdi. Olsaydı, şimdi bunları konuşmuyor olurduk. Tabii sonuca göre konuşuyoruz ama ben performansından memnunum." ifadelerini kullandı.
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