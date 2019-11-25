Sergen Yalçın fena yakalandı! Fenerbahçe maçında tribünde...

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi. Karşılaşmada iki takım da net pozisyonlar kaçırırken saha dışı dikkat çeken anlar da yaşandı. İşte o anlardan birinin kahramanı BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'dı... İşte ayrıntılar ve dikkat çeken o andan fotoğraf...