Sergen Yalçın fena yakalandı! Fenerbahçe maçında tribünde... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Sergen Yalçın fena yakalandı! Fenerbahçe maçında tribünde...

Sergen Yalçın fena yakalandı! Fenerbahçe maçında tribünde...

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi. Karşılaşmada iki takım da net pozisyonlar kaçırırken saha dışı dikkat çeken anlar da yaşandı. İşte o anlardan birinin kahramanı BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'dı... İşte ayrıntılar ve dikkat çeken o andan fotoğraf...

25 Kasım 2019 Pazartesi 10:14 Güncelleme: 25.11.2019 10:25
Sergen Yalçın fena yakalandı! Fenerbahçe maçında tribünde...

Süper Lig'de 12. hafta maçında Fenerbahçe, Malatya'da BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan aradı. Mücadeledik bazı anlar ise dikkat çekti...

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Sergen Yalçın fena yakalandı! Fenerbahçe maçında tribünde...

Zorlu olması beklenen karşılaşma tam da beklendiği gibi çıktı ve iki takım 90 dakikalık bir çekişme ortaya koydu.

Sergen Yalçın fena yakalandı! Fenerbahçe maçında tribünde...

Maçta gol ses çıkmazken taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Sergen Yalçın fena yakalandı! Fenerbahçe maçında tribünde...

45 9 kazanılan penaltı sonrası topun başına geçen Emre Belözoğlu, atışı kaçırdı ve adeta yıkıldı.

Sergen Yalçın fena yakalandı! Fenerbahçe maçında tribünde...

39 yaşındaki tecrübeli oyuncu, böylelikle kullandığı son 4 penaltıdan 2 kez faydalanamamış oldu.

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