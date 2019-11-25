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Sergen Yalçın fena yakalandı! Fenerbahçe maçında tribünde...
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi. Karşılaşmada iki takım da net pozisyonlar kaçırırken saha dışı dikkat çeken anlar da yaşandı. İşte o anlardan birinin kahramanı BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'dı... İşte ayrıntılar ve dikkat çeken o andan fotoğraf...
25 Kasım 2019 Pazartesi 10:14
Güncelleme: 25.11.2019 10:25
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Süper Lig'de 12. hafta maçında Fenerbahçe, Malatya'da BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan aradı. Mücadeledik bazı anlar ise dikkat çekti...
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Zorlu olması beklenen karşılaşma tam da beklendiği gibi çıktı ve iki takım 90 dakikalık bir çekişme ortaya koydu.
Maçta gol ses çıkmazken taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
45 9 kazanılan penaltı sonrası topun başına geçen Emre Belözoğlu, atışı kaçırdı ve adeta yıkıldı.
39 yaşındaki tecrübeli oyuncu, böylelikle kullandığı son 4 penaltıdan 2 kez faydalanamamış oldu.