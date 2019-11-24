Fenerbahçe'de Gustavo: En iyisi için Fenerbahçe'deyim
Sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezi Gustavo, kulüp dergisine röportaj verdi. Brezilya sokaklarında 5 yaşından bu yana futbol oynadığını belirten yıldız futbolcu, "Sokakta futbol oynarken daha sonra futbol okullarında eğitim gördüm, amatör takımlarda oynadım ve bu seviyeye gelebilmek için gerçekten çok çalıştım" dedi.
Sambacı, sözlerine şöyle devam etti: "F.Bahçe taraftarı önünde oynama fırsatı elime geçti. Sürekli arkamızdalar ve nereye giderek gidelim sonuna kadar destekliyorlar. Fenerbahçe'deki hedefim burada geçirdiğim her gün elimden gelenin en iyisini yapabilmek. Taraftarımız her zaman bizimle olsun. Bizi birliktelik şampiyonluklara ulaştıracak."
MÜSLÜM BABA BENZETMESI
Luiz Gustavo, sosyal medyeda benzetildiği merhum sanatçı Müslüm Gürses'in fotoğrafını gördükten sonra şu ifadeleri kullandı: "O beyaz, ben siyahiyim. Tek ortak yönümüz saçlarımız. Biraz benziyor ama."
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fenerbahçe'de Gustavo: En iyisi için Fenerbahçe'deyim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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