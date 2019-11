Fenerbahçe'de Gustavo: En iyisi için Fenerbahçe'deyim

Sambacı, sözlerine şöyle devam etti: "F.Bahçe taraftarı önünde oynama fırsatı elime geçti. Sürekli arkamızdalar ve nereye giderek gidelim sonuna kadar destekliyorlar. Fenerbahçe'deki hedefim burada geçirdiğim her gün elimden gelenin en iyisini yapabilmek. Taraftarımız her zaman bizimle olsun. Bizi birliktelik şampiyonluklara ulaştıracak."



MÜSLÜM BABA BENZETMESI

Luiz Gustavo, sosyal medyeda benzetildiği merhum sanatçı Müslüm Gürses'in fotoğrafını gördükten sonra şu ifadeleri kullandı: "O beyaz, ben siyahiyim. Tek ortak yönümüz saçlarımız. Biraz benziyor ama."