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24 Kasım 2019, Pazar
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'de Gustavo: En iyisi için Fenerbahçe'deyim

Fenerbahçe'de Gustavo: En iyisi için Fenerbahçe'deyim

Sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezi Gustavo, kulüp dergisine röportaj verdi. sokaklarında 5 yaşından bu yana oynadığını belirten yıldız futbolcu, "Sokakta futbol oynarken daha sonra futbol okullarında eğitim gördüm, amatör takımlarda oynadım ve bu seviyeye gelebilmek için gerçekten çok çalıştım" dedi.

Sambacı, sözlerine şöyle devam etti: "F.Bahçe taraftarı önünde oynama fırsatı elime geçti. Sürekli arkamızdalar ve nereye giderek gidelim sonuna kadar destekliyorlar. 'deki hedefim burada geçirdiğim her gün elimden gelenin en iyisini yapabilmek. Taraftarımız her zaman bizimle olsun. Bizi birliktelik şampiyonluklara ulaştıracak."

MÜSLÜM BABA BENZETMESI
Luiz Gustavo, sosyal medyeda benzetildiği merhum sanatçı 'in fotoğrafını gördükten sonra şu ifadeleri kullandı: "O beyaz, ben siyahiyim. Tek ortak yönümüz saçlarımız. Biraz benziyor ama."

  1. 24.11.2019
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