Fenerbahçe'den iki imza birden! İşte sözleşme detayları
Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle zirve yarışını sonuna kadar kovalamak isteyen sarı-lacivertliler, ilk imzaları attırıyor. İşte o isimler ve sözleşme detayları...
23 Kasım 2019 Cumartesi 11:38
Güncelleme: 23.11.2019 11:42
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Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, lige bomba gibi bir giriş yaptıktan sonra inişli çıkışlı bir grafik sergiledi.
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İlk 11 hafta sonunda 20 puan toplayan Kanarya, maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor.
Hareketli bir yaz transfer dönemi yenileyen ve kadrosunda büyük değişiklikler yapan sarı-lacivertliler, 12 futbolcuyu kadrosuna katarken, 14 oyuncusuyla da yollarını ayırdı.
Transfer ettiği birçok isme rağmen başta sol bek olmak üzere kadrosunda eksikler bulunan Fenerbahçe'de ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer hareketliliği başladı.
Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle takımı güçlendirmek ve sezonu şampiyonlukla taçlandırmak isteyen sarı-lacivertlilerin adı Kolarov, Melnjak, Mykolenko, Visca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Choupo-Moting gibi isimlerle anılıyor.