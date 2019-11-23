Fenerbahçe'den iki imza birden! İşte sözleşme detayları - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den iki imza birden! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'den iki imza birden! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle zirve yarışını sonuna kadar kovalamak isteyen sarı-lacivertliler, ilk imzaları attırıyor. İşte o isimler ve sözleşme detayları...
23 Kasım 2019 Cumartesi 11:38 Güncelleme: 23.11.2019 11:42
Fenerbahçe'den iki imza birden! İşte sözleşme detayları

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, lige bomba gibi bir giriş yaptıktan sonra inişli çıkışlı bir grafik sergiledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den iki imza birden! İşte sözleşme detayları

İlk 11 hafta sonunda 20 puan toplayan Kanarya, maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'den iki imza birden! İşte sözleşme detayları

Hareketli bir yaz transfer dönemi yenileyen ve kadrosunda büyük değişiklikler yapan sarı-lacivertliler, 12 futbolcuyu kadrosuna katarken, 14 oyuncusuyla da yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'den iki imza birden! İşte sözleşme detayları

Transfer ettiği birçok isme rağmen başta sol bek olmak üzere kadrosunda eksikler bulunan Fenerbahçe'de ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer hareketliliği başladı.

Fenerbahçe'den iki imza birden! İşte sözleşme detayları

Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle takımı güçlendirmek ve sezonu şampiyonlukla taçlandırmak isteyen sarı-lacivertlilerin adı Kolarov, Melnjak, Mykolenko, Visca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Choupo-Moting gibi isimlerle anılıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN