Yerlibahçe!

Sarı-lacivertlileri 70 ile Göztepe ve 68'erle de Ankaragücü ve Sivasspor takip etti. Türk pasaportu olan oyuncuların de yer aldığı listede Beşiktaş 63 kez Türk oyuncu seçimi yaptı, Trabzonspor ise 62 kez yerli oyuncuları oynattı. Galatasaray 42 oyuncu ile yerli futbolcu oynatma konusunda 16.'lıkta kaldı. Türk futbolculara en az şansı veren takım ise 35 kezle Alanyaspor oldu.