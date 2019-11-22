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22 Kasım 2019, Cuma
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Yerlibahçe!

Yerlibahçe!

Bu sezonun tartışma konularından biri de 'de forma giyen yerli futbolcu sayısının az olmasıydı. Ligde geride kalan 11 haftada 18 takım, yabancı oyunculara toplam sürenin yüzde 68'ini verirken, yerli oyuncular ise yüzde 32'lik payda kaldı. Bu süreçte , sonradan oyuna girenler de olmak üzere 76 kez Türk oyuncusuna süre verdi.

Sarı-lacivertlileri 70 ile ve 68'erle de Ankaragücü ve takip etti. Türk pasaportu olan oyuncuların de yer aldığı listede 63 kez Türk oyuncu seçimi yaptı, ise 62 kez yerli oyuncuları oynattı. 42 oyuncu ile yerli futbolcu oynatma konusunda 16.'lıkta kaldı. Türk futbolculara en az şansı veren takım ise 35 kezle oldu.

  1. 22.11.2019
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