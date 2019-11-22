Yerlibahçe!
Bu sezonun tartışma konularından biri de Süper Lig'de forma giyen yerli futbolcu sayısının az olmasıydı. Ligde geride kalan 11 haftada 18 takım, yabancı oyunculara toplam sürenin yüzde 68'ini verirken, yerli oyuncular ise yüzde 32'lik payda kaldı. Bu süreçte Fenerbahçe, sonradan oyuna girenler de olmak üzere 76 kez Türk oyuncusuna süre verdi.
Sarı-lacivertlileri 70 ile Göztepe ve 68'erle de Ankaragücü ve Sivasspor takip etti. Türk pasaportu olan oyuncuların de yer aldığı listede Beşiktaş 63 kez Türk oyuncu seçimi yaptı, Trabzonspor ise 62 kez yerli oyuncuları oynattı. Galatasaray 42 oyuncu ile yerli futbolcu oynatma konusunda 16.'lıkta kaldı. Türk futbolculara en az şansı veren takım ise 35 kezle Alanyaspor oldu.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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