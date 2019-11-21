Fenerbahçe'de 2 isme teklif yağıyor! Tam 5 takım...
Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar hızlandı. Başta sol bek transferi olmak üzere yapacağı birkaç takviyeyle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertlilerde 2 isimle toplam 5 kulübün ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
21 Kasım 2019 Perşembe 19:01
Güncelleme: 21.11.2019 19:06
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Süper Lig'de ilk 11 hafta sonunda 20 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı...
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Sarı-lacivertliler, sezonu şampiyonlukla tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde giderek kasasını doldurma amacında...
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin önceliği ise sol bek transferi...
Kanarya, sezon başında da girişimlerde bulunulan AleksandarKolarov ve DarioMelnjak için bir kez daha nabız yoklayacak...
Yönetim, bu iki isimden olumsuz yanıt aldığı takdirde Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki futbolcu VitaliiMykolenko'yu kadrosuna katacak.