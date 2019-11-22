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22 Kasım 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de bilmecesi

Fenerbahçe'de Kruse bilmecesi

7. haftasındaki maçından sonra kasığından sakatlanan 'de belirsizlik sürüyor. F.Bahçe sağlık ekibinin milli aradan sonra sahalara dönmesini beklediği Alman futbolcunun bu hafta da forma giyemeyeceği öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrı çalışıyor.

7. haftasındaki maçından sonra kasığından sakatlanan 'de belirsizlik sürüyor. F.Bahçe sağlık ekibinin milli aradan sonra sahalara dönmesini beklediği Alman futbolcunun bu hafta da forma giyemeyeceği öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrı çalışıyor.

  1. 22.11.2019
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