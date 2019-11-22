Fenerbahçe'de Kruse bilmecesi
7. haftasındaki Antalya maçından sonra kasığından sakatlanan Kruse'de belirsizlik sürüyor. F.Bahçe sağlık ekibinin milli aradan sonra sahalara dönmesini beklediği Alman futbolcunun bu hafta da forma giyemeyeceği öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrı çalışıyor.
7. haftasındaki Antalya maçından sonra kasığından sakatlanan Kruse'de belirsizlik sürüyor. F.Bahçe sağlık ekibinin milli aradan sonra sahalara dönmesini beklediği Alman futbolcunun bu hafta da forma giyemeyeceği öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrı çalışıyor.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Fenerbahçe'de Kruse bilmecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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