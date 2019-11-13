Fenerbahçe'de bir bu eksikti!
Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe'ye dün de kötü bir haber geldi. Kosova’nın kampında bulunan Muriç, Çekya ve İngiltere maçları öncesi kadrodan çıkarıldı.
Kosova Milli Takımı'nın kampında bulunan Vedat Muriç'in yapılan kontrollerinin ardından kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Kosova Federasyonu'ndan duyurulan haberde, "Vedat Muriç, sakatlığı nedeniyle Çekya ve İngiltere ile oynayacağımız maçlarda forma giyemeyecek. İsviçre'de gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından kadrodan çıkarılması kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. Kasımpaşa ile oynanan lig maçında ayak bileğinde dönme olan 25 yaşındaki futbolcunun, 4 günde iki maç oynaması uygun görülmezken, tedavisine bugünden itibaren İstanbul'da devam edilecek. Süper Lig'de geride kalan 11 haftada attığı 7 golle Fenerbahçe'ye büyük güç katan 25 yaşındaki futbolcudan önce takımda Rodrigues, Hasan Ali, Moses, Serdar Aziz, Emre ve Kruse gibi yıldızlar sakatlık yaşamıştı.
BİR GOLCÜDEN FAZLASI
Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 7 kez rakip fileleri havalandıran Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin öne çıkan ismi oldu. 11 maçın tümünde 90'ar dakika sahada kalan Kosovalı futbolcu, attığı gollerin yanı sıra takım arkadaşlarını da pozisyona soktu. Yüzde 70 pas isabetiyle oynayan 25 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarını da tam 17 kez pozisyona soktu.
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