Fenerbahçe'de bir bu eksikti! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de bir bu eksikti!

'de bir bu eksikti!

Fenerbahçe'de bir bu eksikti!

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken 'ye dün de kötü bir haber geldi. ’nın kampında bulunan Muriç, Çekya ve maçları öncesi kadrodan çıkarıldı.

'nın kampında bulunan 'in yapılan kontrollerinin ardından kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Kosova Federasyonu'ndan duyurulan haberde, "Vedat Muriç, sakatlığı nedeniyle Çekya ve ile oynayacağımız maçlarda forma giyemeyecek. 'de gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından kadrodan çıkarılması kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. ile oynanan lig maçında ayak bileğinde dönme olan 25 yaşındaki futbolcunun, 4 günde iki maç oynaması uygun görülmezken, tedavisine bugünden itibaren 'da devam edilecek. 'de geride kalan 11 haftada attığı 7 golle 'ye büyük güç katan 25 yaşındaki futbolcudan önce takımda Rodrigues, Hasan Ali, Moses, , Emre ve Kruse gibi yıldızlar sakatlık yaşamıştı.

BİR GOLCÜDEN FAZLASI
Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 7 kez rakip fileleri havalandıran Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin öne çıkan ismi oldu. 11 maçın tümünde 90'ar dakika sahada kalan Kosovalı futbolcu, attığı gollerin yanı sıra takım arkadaşlarını da pozisyona soktu. Yüzde 70 pas isabetiyle oynayan 25 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarını da tam 17 kez pozisyona soktu.

  1. 13.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de bir bu eksikti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN