Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sürpriz Gustavo planı!

Her maç hemen hemen 12 kilometrenin üzerinde koşan, mücadelesiyle gençlere örnek olan Brezilyalı, başta Ersun Yanal olmak üzere herkesi memnun ediyor. Hem son Kasımpaşa maçı görüntüsü hem de genel itibariyle yakaladığı form grafiğiyle, "İyi ki var, iyi ki böyle bir isme sahibiz" yorumları yapılıyor. Teknik direktör Ersun Yanal da, Gustavo için farklı planlar üzerinde duruyor...
12 Kasım 2019 Salı 16:39
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'nin transferleri arasında herkesin beklentisinin yüksek olduğu Luiz Gustavo kısa sürede performansıyla hayran bıraktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Brezilyalı futbolcu, her maç mücadelesi, istekli tavırları ve performansıyla alkış aldı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın da çok beğendiği yıldız oyuncu, takımın adeta kalbi konumunda.
Son oynanan ve 3-2 kazanılan Kasımpaşa mücadelesinde 12.6 kilometre koşan Gustavo, forma giydiği 8 maçta da benzer bir etki gösterdi.
Gustavo, her maç 12 kilometrenin üzerinde koşarak, toplamda 12.2 kilometrelik bir koşu ortalaması tutturdu.