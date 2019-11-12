Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sürpriz Gustavo planı!

Her maç hemen hemen 12 kilometrenin üzerinde koşan, mücadelesiyle gençlere örnek olan Brezilyalı, başta Ersun Yanal olmak üzere herkesi memnun ediyor. Hem son Kasımpaşa maçı görüntüsü hem de genel itibariyle yakaladığı form grafiğiyle, "İyi ki var, iyi ki böyle bir isme sahibiz" yorumları yapılıyor. Teknik direktör Ersun Yanal da, Gustavo için farklı planlar üzerinde duruyor...

12 Kasım 2019 Salı 16:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





