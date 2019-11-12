Ortalığı sallayacak transfer sürprizi! Nazım Sangare...

Ara transfer dönemine az bir süre kala takımlar da kadrolarına oyuncu katmak ve satmak için gün sayıyor... Bu kapsamda ayrılıkların yanı sıra transferle de gündeme gelecek olan Süper Lig ekipleri, hummalı bir çalışma içerisinde... Transfer ilgili son bomba ise ortalığı sallayacak cinsten... O bomba Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare.