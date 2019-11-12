Ortalığı sallayacak transfer sürprizi! Nazım Sangare... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Haberler Galeri Ortalığı sallayacak transfer sürprizi! Nazım Sangare...

Ortalığı sallayacak transfer sürprizi! Nazım Sangare...

Ara transfer dönemine az bir süre kala takımlar da kadrolarına oyuncu katmak ve satmak için gün sayıyor... Bu kapsamda ayrılıkların yanı sıra transferle de gündeme gelecek olan Süper Lig ekipleri, hummalı bir çalışma içerisinde... Transfer ilgili son bomba ise ortalığı sallayacak cinsten... O bomba Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare.

12 Kasım 2019 Salı 15:14 Güncelleme: 12.11.2019 15:16
Ortalığı sallayacak transfer sürprizi! Nazım Sangare...

Süper Lig'in transfer gündeminde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ortalığı sallayacak transfer sürprizi! Nazım Sangare...

Sürprizin adı ise Nazım Sangare! İşte Sangare'yi Türk futbol gündemine taşıyan olaylar ve güncel transfer haberi...

Ortalığı sallayacak transfer sürprizi! Nazım Sangare...

TALİHSİZLİĞİ BÖYLE BAŞLADI

İlk olarak yayıncı kuruluş spikeri Antalyaspor maçı sonrasında mix zone'a gelen 24 yaşındaki futbolcuyu yabancı sanıp mikrofonu tercümana doğru uzattı.

Ortalığı sallayacak transfer sürprizi! Nazım Sangare...

Nazım'ın Türkçe konuşmasıyla birlikte mikrofon tekrardan oyuncuya yöneltilmişti...

Ortalığı sallayacak transfer sürprizi! Nazım Sangare...

Bu anlar video paylaşım sitelerinde izlenme rekorları kırarken oyuncu, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in itirafıyla bir kez daha konuşulmuştu...

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