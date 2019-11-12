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12 Kasım 2019, Salı
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’de Rami takıma döndü!

Fenerbahçe’de Rami takıma döndü!

'in 12. haftasında BtcTurk ile deplasmanda karşılaşacak olan 'de bu maçın hazırlıkları milli takımdaki oyunculardan yoksun sürdü. Bir süredir sakat olan Fransız yıldız takımla çalışmalara katıldı.

'in 12'nci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak 'de hazırlıklar milli oyunculardan yoksun sürdü.

Fenerbahçe 'nde akşam saatlerinde yardımcı antrenör Volkan Kazan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapılan antrenman, çift kale maçla sona erdi.

ERSUN YANAL GÖZ OPERASYONU GEÇİRDİ
Bugün gerçekleştirilen idmanda gözünden bir operasyon geçiren yer almadı.

Antrenmanda sarı-lacivertli ekibin başında yardımcı antrenörler yer aldı. Fenerbahçe Kulübü'nden Ersun Yanal ile ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik direktörümüz Ersun Yanal'a geçmiş olsun dileriz" denildi.

ADIL RAMI TAKIMA DÖNDÜ!
Fenerbahçe'nin 'na konuk olduğu maça ilk 11'de başlayan Fransız stoper, yaşadığı sakatlıktan ötürü 90 dakikayı tamamlayamamıştı. Bir süredir takımdan uzak kalan yıldız futbolcu takımla birlikte çalışmalara başladı.

KRUSE VE GUSTAVO ÖZEL PROGRAMDA ÇALIŞTI
Alman futbolcu Max Kruse ile Brezilyalı Luiz Gustavo, özel program dahilinde çalışmalarına devam ederken, sakatlığını atlatan 13 gün sonra takımla birlikte çalışmalara başladı.

Öte yandan sarı-lacivertli takımın antrenmanında özel misafirler de vardı. Özel bir hastanede hematoloji bölümünde tedavi gören minik Fenerbahçeliler, idman öncesinde teknik kadro ve futbolcularla bir araya geldi. Hematoloji hastalıklarına farkındalık yaratmak adına sağlık maskesi takan futbolcular, 'Hayallerimize sen de destek ol' yazılı bir de pankart açtı. Minikler, yaptıkları resimleri futbolculara takdim ederken, hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

  1. 12.11.2019
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