İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının sineması

KARŞILAŞMANIN ANATOMİSİ

Taraftarının desteğini arkasına alan Fenerbahçe, henüz 6'da golü buldu. Kasımpaşa da kontradan skoru eşitledi. Misafir ekibin 10 kişi kalması dengeleri bozsa da Kasımpaşa mücadeleden vazgeçmedi. Durumu 2-2'ye getirdiler. Ancak F.Bahçe çabuk cevap verdi. Isla'nın da atılmasıyla şartlar yine eşitlendi ama Fener skoru korudu.