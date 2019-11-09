GALERİ
İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının sineması
Fenerbahçe, Süper Lig 11. hafta açılış maçında Kasımpaşa'yı Ülker Stadyumu'nda konuk etti. Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı ve saat 20.30'da başlayan mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlandı. İki kırmızı kartın çıktığı iki de penaltı kararının verildiği mücadeleden Fenerbahçe 3-2 galip ayrılarak maç fazlasıyla zirveye oturdu. İşte 5 gollü maçın sineması...
9 Kasım 2019 Cumartesi 01:39 Güncelleme: 09.11.2019 01:49
GALERİ DEVAM EDİYOR
KARŞILAŞMANIN ANATOMİSİ
Taraftarının desteğini arkasına alan Fenerbahçe, henüz 6'da golü buldu. Kasımpaşa da kontradan skoru eşitledi. Misafir ekibin 10 kişi kalması dengeleri bozsa da Kasımpaşa mücadeleden vazgeçmedi. Durumu 2-2'ye getirdiler. Ancak F.Bahçe çabuk cevap verdi. Isla'nın da atılmasıyla şartlar yine eşitlendi ama Fener skoru korudu.
DİĞER GALERİLER