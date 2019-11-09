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09 Kasım 2019, Cumartesi
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İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının sineması

Fenerbahçe, Süper Lig 11. hafta açılış maçında Kasımpaşa'yı Ülker Stadyumu'nda konuk etti. Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı ve saat 20.30'da başlayan mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlandı. İki kırmızı kartın çıktığı iki de penaltı kararının verildiği mücadeleden Fenerbahçe 3-2 galip ayrılarak maç fazlasıyla zirveye oturdu. İşte 5 gollü maçın sineması...
9 Kasım 2019 Cumartesi 01:39 Güncelleme: 09.11.2019 01:49
İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının sineması

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta tribünleri 35 bin 312 taraftar doldurdu.

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İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının sineması

KARŞILAŞMANIN ANATOMİSİ

Taraftarının desteğini arkasına alan Fenerbahçe, henüz 6'da golü buldu. Kasımpaşa da kontradan skoru eşitledi. Misafir ekibin 10 kişi kalması dengeleri bozsa da Kasımpaşa mücadeleden vazgeçmedi. Durumu 2-2'ye getirdiler. Ancak F.Bahçe çabuk cevap verdi. Isla'nın da atılmasıyla şartlar yine eşitlendi ama Fener skoru korudu.

İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının sineması

Maçta Fenerbahçe'nin toplama oranı % 60 iken Kasımpaşa % 40'da kaldı.

İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının sineması

MAÇIN KİLİT ANLARI

6' | Hajradinovic'in çarptığı Ozan Tufan yerde kaldı ve hakem penaltı dedi. Atışı kullanan Muriç durumu 1-0 yaptı.

İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının sineması

14' | Ali Kaldırım, soldan ortaladı. Top, Rodrigues'in önüne düştü. Şutunda, topu kaleci Fatih kontrol etti.

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