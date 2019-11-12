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12 Kasım 2019, Salı
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'den açıklaması

Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması

'ın göz operasyonu geçirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada tecrübeli teknik direktörün birkaç gün istirahat edeceği duyuruldu.

, 'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada Ersun Yanal'ın küçük çaplı bir göz operasyonu geçirdiğini duyurdu.

Ersun Yanal, Kasımpaşa mücadelesinde gözlerini sık sık kaşımış, maç sonunda soyunma odasında göz damlası tedavisi uygulanmıştı.

Ersun Yanal'dan motivasyon uyarısı

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'a geçmiş olsun dileriz.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına bu akşam teknik direktör Ersun Yanal'dan yoksun başlayacak.

  1. 12.11.2019
  2. Güncelleme: 12.11.2019 15:11
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