Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Comolli ve Ersun Yanal...

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler milli aranın ardından arka arkaya oynanacak olan Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçında ortaya konan performans taraftarı ve teknik ekibi memnun etmezken, sportif direktör Comolli ve Ersun Yanal arasında şoke eden bir gelişme yaşandı...

12 Kasım 2019 Salı 09:48 Güncelleme: 12.11.2019 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





