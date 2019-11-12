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Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Comolli ve Ersun Yanal...
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler milli aranın ardından arka arkaya oynanacak olan Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçında ortaya konan performans taraftarı ve teknik ekibi memnun etmezken, sportif direktör Comolli ve Ersun Yanal arasında şoke eden bir gelişme yaşandı...
12 Kasım 2019 Salı 09:48
Güncelleme: 12.11.2019 09:51
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Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de gözler deplasmanda oynanacak olan Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarına çevrildi.
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Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal, Kasımpaşa maçının ardından oyuncuları ile bir değerlendirme yaptı.
Tecrübeli teknik adam, bu değerlendirmede 3-2'lik galibiyete rağmen konsantrasyon eksikliğine dikkat çekti.
Yanal oyuncularına milli maç arasınının ardından üst üste iki deplasman maçına çıkacakları konusunda uyarıda bulundu.
Ersun Yanal oyuncularını "Bu iki deplasman maçına yüzde yüz motive olmanızı istiyorum. Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşılaşmaları ligdeki kaderimizi etkileyebilir. Bu mücadelelerde kesinlikle puan kaybetmek istemiyorum." diyerek uyardı.