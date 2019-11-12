Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Comolli ve Ersun Yanal... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Comolli ve Ersun Yanal...

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler milli aranın ardından arka arkaya oynanacak olan Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçında ortaya konan performans taraftarı ve teknik ekibi memnun etmezken, sportif direktör Comolli ve Ersun Yanal arasında şoke eden bir gelişme yaşandı...
12 Kasım 2019 Salı 09:48 Güncelleme: 12.11.2019 09:51
Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Comolli ve Ersun Yanal...

Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de gözler deplasmanda oynanacak olan Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarına çevrildi.

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Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Comolli ve Ersun Yanal...

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal, Kasımpaşa maçının ardından oyuncuları ile bir değerlendirme yaptı.

Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Comolli ve Ersun Yanal...

Tecrübeli teknik adam, bu değerlendirmede 3-2'lik galibiyete rağmen konsantrasyon eksikliğine dikkat çekti.

Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Comolli ve Ersun Yanal...

Yanal oyuncularına milli maç arasınının ardından üst üste iki deplasman maçına çıkacakları konusunda uyarıda bulundu.

Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Comolli ve Ersun Yanal...

Ersun Yanal oyuncularını "Bu iki deplasman maçına yüzde yüz motive olmanızı istiyorum. Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşılaşmaları ligdeki kaderimizi etkileyebilir. Bu mücadelelerde kesinlikle puan kaybetmek istemiyorum." diyerek uyardı.

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