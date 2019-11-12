Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe lige bomba gibi başlamayı başardı. Sarı-lacivertliler 11 haftada topladığı 20 puanla ligin 2'inci sırasında yer alıyor. Oynadığı futbolla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Kanarya'da ocak ayı transfer çalışmaları da başlamış durumda. Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için atağa kalktı. İşte detaylar...
12 Kasım 2019 Salı 09:29
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe topladığı 20 puanla milli araya 2'inci sırada girmeyi başardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler sezon öncesinde kadrosuna kattığı birçok yıldız futbolcu ile transfer dönemine damga vurmuştu.
Oynadığı futbol ile şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe ocak ayı transfer dönemine de damga vuracağa benziyor.
Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcular için atağa kalktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Ocak ayında yerli transferlere ağırlık verecek. Gündemdeki isimler de netleşmeye başladı.