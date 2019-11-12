Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe lige bomba gibi başlamayı başardı. Sarı-lacivertliler 11 haftada topladığı 20 puanla ligin 2'inci sırasında yer alıyor. Oynadığı futbolla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Kanarya'da ocak ayı transfer çalışmaları da başlamış durumda. Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için atağa kalktı. İşte detaylar...

12 Kasım 2019 Salı 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





