Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe lige bomba gibi başlamayı başardı. Sarı-lacivertliler 11 haftada topladığı 20 puanla ligin 2'inci sırasında yer alıyor. Oynadığı futbolla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Kanarya'da ocak ayı transfer çalışmaları da başlamış durumda. Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için atağa kalktı. İşte detaylar...
12 Kasım 2019 Salı 09:29
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

Fenerbahçe topladığı 20 puanla milli araya 2'inci sırada girmeyi başardı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

Sarı-lacivertliler sezon öncesinde kadrosuna kattığı birçok yıldız futbolcu ile transfer dönemine damga vurmuştu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

Oynadığı futbol ile şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe ocak ayı transfer dönemine de damga vuracağa benziyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcular için atağa kalktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

Fenerbahçe, Ocak ayında yerli transferlere ağırlık verecek. Gündemdeki isimler de netleşmeye başladı.

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