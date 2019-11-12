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12 Kasım 2019, Salı
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Yanal'dan flaş Muriqi kararı! Emre'nin yerine...

Yanal'dan flaş Muriqi kararı! Emre'nin yerine...

'nin gol kralı adayı , maçında kullandığı penaltıyla teknik ekipten tam not aldı. golcünün, Emre Belözoğlu'nun yerine birinci penaltıcı olması bekleniyor.

'nın golcüsü , maçında attığı iki penaltı golüyle ligde gol sayısını 7'ye çıkardı. Normalde takımın ikinci penaltıcısı olan Vedat, birinci penaltıcı Emre'nin yokluğunda atışları gole çevirdi ve teknik heyetten bu konuda da tam not aldı.

Vedat'ın bundan sonrası için ise kaptan Emre'den izin istediği ve 39 yaşındaki yıldızın da buna sıcak baktığı belirtildi.

  1. 12.11.2019
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