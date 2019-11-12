Yanal'dan flaş Muriqi kararı! Emre'nin yerine...

Fenerbahçe'nın Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Kasımpaşa maçında attığı iki penaltı golüyle ligde gol sayısını 7'ye çıkardı. Normalde takımın ikinci penaltıcısı olan Vedat, birinci penaltıcı Emre'nin yokluğunda atışları gole çevirdi ve teknik heyetten bu konuda da tam not aldı.

Vedat'ın bundan sonrası için ise kaptan Emre'den izin istediği ve 39 yaşındaki yıldızın da buna sıcak baktığı belirtildi.