Fenerbahçe'den 3 imza birden! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Fenerbahçe'den 3 imza birden!

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, 11 haftası geride kalan Süper Lig'de 20 puanla 2. sırada yer alıyor. Milli arada transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli ekipte, sportif direktör Damien Comolli 3 yıldıza imza attıracak...
12 Kasım 2019 Salı 11:56 Güncelleme: 12.11.2019 11:56
Fenerbahçe'den 3 imza birden!

Sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Fenerbahçe'de, saha dışında işler planlandığı gibi gidiyor.

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Fenerbahçe'den 3 imza birden!

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe zirve iddiasını sürdürdü.

Fenerbahçe'den 3 imza birden!

Sarı-Lacivertliler milli aranın ardından ise Yeni Malatyaspor ve Göztepe ile iki kritik deplasman maçına çıkacak.

Fenerbahçe'den 3 imza birden!

İMZALAR BİR BİR ATILACAK!

Fenerbahçe'de, mutlak şampiyonluk parolasıyla başlanan sezonda işler nispeten yolunda giderken, gözler de transfere çevrildi.

Fenerbahçe'den 3 imza birden!

Sportif direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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