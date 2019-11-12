Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isim ocakta yolcu

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Devre arasında en az 4 futbolcu ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-laciveretlilerde bir ismin ayrılığı hakkında görüş birliğine varıldı. Sezon başında büyük bir fedakarlık yaparak ücretinde indirime giden futbolcunun bu davranışı da takımdan gönderilmesine engel olmadı. İşte detaylar...
12 Kasım 2019 Salı 13:59
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Yaz transfer döneminde birçok yıldız ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de devre arasında ayrılıklar yaşanacak.
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Teknik direktör Ersun Yanal ile fikir alışverişinde bulunan sarı-lacivertli yöneticiler ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimler üzerinde görüşmeleri sürdürüyor.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yöneticiler takımdan ayrılacak isim belirledi.
Sezon başında da takımdan ayrılması gündeme gelen isim ile devre arasında yollar ayrılacak.
Ücretinde de indirime giden yıldız futbolcunun bu davranışı da takımdan gönderilmesine engel olmadı. İşte detaylar...