Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isim ocakta yolcu

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Devre arasında en az 4 futbolcu ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-laciveretlilerde bir ismin ayrılığı hakkında görüş birliğine varıldı. Sezon başında büyük bir fedakarlık yaparak ücretinde indirime giden futbolcunun bu davranışı da takımdan gönderilmesine engel olmadı. İşte detaylar...

12 Kasım 2019 Salı 13:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





