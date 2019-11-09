İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonları
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-2 galip ayrılırken karşılaşmadaki tartışılan pozisyonları derledik. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında tartışılan pozisyonlar...
Fenerbahçe 4. dakikada penaltı kazandı. Hajradinovic'in müdahalesiyle Ozan Tufan yerde kaldı.
DAKİKA 19 PENALTI TARTIŞMASI
Dirar, Yusuf Erdoğan ile ikili mücadeleye girdi hakem 'devam' kararı verdi.
DAKİKA 37 ELLE OYNAMA
Kasımpaşa'nın attığı ilk gol öncesi topu Koita kontrol etti. Hakem VAR'dan elle oynayıp oynamadığına baktı.
DAKİKA 43 PENALTI
Fenerbahçe'nin kazandığı ikinci penaltıda Gustavo'nun kafa vuruşu Sadiku'nun eline çarptı.
DAKİKA 56 OFSAYT
Kasımpaşa'nın attığı ikinci gol öncesi ofsayt olup olmadığı VAR'dan incelendi.
DAKİKA 72 KIRMIZI KART
Sarı-lacivertlilerde sezonun ilk kırmızı kartını gören İsla, bu pozisyonda rakibi Veigneau'nün ayağına bastı.
- 9.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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