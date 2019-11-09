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09 Kasım 2019, Cumartesi
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İşte - maçının tartışmalı pozisyonları

İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonları

'in 11. haftasında , Kadıköy Ülker Stadyumu'nda 'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-2 galip ayrılırken karşılaşmadaki tartışılan pozisyonları derledik. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında tartışılan pozisyonlar...

DAKİKA 4 PENALTI

4. dakikada penaltı kazandı. Hajradinovic'in müdahalesiyle yerde kaldı.





DAKİKA 19 PENALTI TARTIŞMASI

Dirar, Yusuf Erdoğan ile ikili mücadeleye girdi hakem 'devam' kararı verdi.




DAKİKA 37 ELLE OYNAMA

'nın attığı ilk gol öncesi topu Koita kontrol etti. Hakem VAR'dan elle oynayıp oynamadığına baktı.



DAKİKA 43 PENALTI

Fenerbahçe'nin kazandığı ikinci penaltıda Gustavo'nun kafa vuruşu Sadiku'nun eline çarptı.




DAKİKA 56 OFSAYT

Kasımpaşa'nın attığı ikinci gol öncesi ofsayt olup olmadığı VAR'dan incelendi.




DAKİKA 72 KIRMIZI KART

Sarı-lacivertlilerde sezonun ilk kırmızı kartını gören İsla, bu pozisyonda rakibi Veigneau'nün ayağına bastı.

  1. 9.11.2019
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