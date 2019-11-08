Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaştıması

Toroğlu'nun açıklamaları:

Emre 90 dakika kaldıramıyor. Emre'ye Fenerbahçe'yi bağlarsan yanarsın. Çünkü Emre yorulduğu zaman orta saha çöküyor. Bak Fenerbahçe şu an çabuk çıkıyor. Galatasaray'a bakıyorum mesela, Fenerbahçe'nin 30-40 saniyede geldiği yere Galatasaray 3 buçuk dakikada gidemiyor. Çabuk çıkıyor Fenerbahçe. Ama çabuk çıkarken de arkada zaaf veriyorlar.