Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaştıması
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ilk yarısını değerlendirdi.
Toroğlu'nun açıklamaları:
Emre 90 dakika kaldıramıyor. Emre'ye Fenerbahçe'yi bağlarsan yanarsın. Çünkü Emre yorulduğu zaman orta saha çöküyor. Bak Fenerbahçe şu an çabuk çıkıyor. Galatasaray'a bakıyorum mesela, Fenerbahçe'nin 30-40 saniyede geldiği yere Galatasaray 3 buçuk dakikada gidemiyor. Çabuk çıkıyor Fenerbahçe. Ama çabuk çıkarken de arkada zaaf veriyorlar.
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