Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Zorlu karşılaşmada ise çok konuşulacak bir an yaşandı. Fenerbahçe'nin bu yıl en iyi performans gösteren oyuncularının başında gelen Ozan Tufan ile teknik direktör Ersun Yanal arasında dikkat çeken anlar yaşandı. İşte detaylar...
9 Kasım 2019 Cumartesi 08:23
Güncelleme: 09.11.2019 09:01
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Ozan Tufan'dan Ersun Yanal'a şok tepki!
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Tempolu ve gergin geçen maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı.
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Ozan Tufan'dan Ersun Yanal'a şok tepki!
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 6. ve 44. dakikalarda penaltılardan Vedat Muriç ve 59. dakikada Serdar Aziz kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 37. dakikada Khalili ve 56. dakikada Ben Youssef attı.
Ozan Tufan'dan Ersun Yanal'a şok tepki!
43. dakikada LuizGustavo, kafa vuruşu sonrasında elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Ali Palabıyık, VAR'a gittikten sonra penaltı kararını verdi.
Ozan Tufan'dan Ersun Yanal'a şok tepki!
Öte yandan Kasımpaşa'da 45. dakikada Karim Hafez 2. sarından, Fenerbahçe'de Isla 73. dakikada direkt kırmızı kart ile takımlarını 10 kişi bıraktı.
Ozan Tufan'dan Ersun Yanal'a şok tepki!
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 20'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maç eksiği bulunan Alanyaspor'un 19 puanı bulunuyor. Kasımpaşa ise 12 puanla 11. sırada kaldı.