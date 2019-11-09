Ozan Tufan'dan Ersun Yanal'a şok tepki!

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Zorlu karşılaşmada ise çok konuşulacak bir an yaşandı. Fenerbahçe'nin bu yıl en iyi performans gösteren oyuncularının başında gelen Ozan Tufan ile teknik direktör Ersun Yanal arasında dikkat çeken anlar yaşandı. İşte detaylar...

9 Kasım 2019 Cumartesi 08:23 Güncelleme: 09.11.2019 09:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





