Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 11'inci hafta açılış maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmada sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Vedat Muriç (2) ve Serdar Aziz'den geldi. Spor yazarları da Kadıköy'de oynanan bu zorlu karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
9 Kasım 2019 Cumartesi 07:25
Güncelleme: 09.11.2019 07:25
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REHA KAPSAL - ÖNLEM ALDIRIR
Fenerbahçe, Kruse ve Emre'siz oyun ve hücum aklı eksik olarak çıktığı Kasımpaşa maçına 3 tane ön libero pozisyonunda oynayan oyuncuyla başladı. Bu da sarı-lacivertlilerin topu yalnız hücuma taşıma sıkıntısını ortaya çıkardı.
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Aynı zamanda 2 tane hızlı çizgi oyuncusunun fazla topla buluşamadı ve Muriç'in de santrfor olarak performanısını olumsuz yönde etkiledi.
Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'ya zorlanmasının en temel nedeni ligdeki yüksek tempo ve ritimle mücadeleci oyuna fiziksel olarak hazır olan bir rakiple karşılaşmasıydı.
Fenerbahçe, sadece saha içinde oyunu kurma yönlendirme açısından değil fiziksel açıdan da rakibinin karşılık vermesinden dolayı geçmiş maçlara göre hızlı, öne giden görüntüsünden çok uzaktı.
Sarı-lacivertliler, önde rakip yarı alanda oynayıp alan boşalttığı zaman özellikle Kasımpaşa kontrataklarına çözüm bulamamanın sıkıntısını yaşadı.