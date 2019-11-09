Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 11'inci hafta açılış maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmada sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Vedat Muriç (2) ve Serdar Aziz'den geldi. Spor yazarları da Kadıköy'de oynanan bu zorlu karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

9 Kasım 2019 Cumartesi 07:25 Güncelleme: 09.11.2019 07:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





