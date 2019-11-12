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12 Kasım 2019, Salı
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Muriqi kuyruğu

Muriqi kuyruğu

Takımı'na giden yine Avrupa kulüplerinin takibinde olacak. 26 yaşındaki forvetin, Çek Cumhuriyeti ve ile oynayacakları maçlarda pek çok scout tarafından izleneceği açıklandı.

'de 11 maçta 7 gol, 1 asiste ulaşan Vedat, Uluslar Ligi ve Euro 2020 elemelerinde de ilk 11'de forma giydiği 9 maçta 5 gol, 3 asist üreterek Avrupa devlerinin transfer listesine girmişti.

SAKATLIĞI DÜZELDİ
Kosova Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Bernard Challandes, 'nin maçında meydana gelen sakatlığının düzeldiğini açıkladı. Oyuncunun ağrılarının olduğu ancak oynamasına engel bulunmadığı bildirildi. Challandes, Muriqi'nin son dönemdeki gelişiminden memnun olduğunu da belirtti.

  1. 12.11.2019
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