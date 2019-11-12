Muriqi kuyruğu

Süper Lig'de 11 maçta 7 gol, 1 asiste ulaşan Vedat, UEFA Uluslar Ligi ve Euro 2020 elemelerinde de ilk 11'de forma giydiği 9 maçta 5 gol, 3 asist üreterek Avrupa devlerinin transfer listesine girmişti.

SAKATLIĞI DÜZELDİ

Kosova Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Bernard Challandes, Vedat Muriqi'nin Kasımpaşa maçında meydana gelen sakatlığının düzeldiğini açıkladı. Oyuncunun ağrılarının olduğu ancak oynamasına engel bulunmadığı bildirildi. Challandes, Muriqi'nin son dönemdeki gelişiminden memnun olduğunu da belirtti.