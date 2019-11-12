Muriqi kuyruğu
Kosova Milli Takımı'na giden Vedat Muriqi yine Avrupa kulüplerinin takibinde olacak. 26 yaşındaki forvetin, Çek Cumhuriyeti ve İngiltere ile oynayacakları maçlarda pek çok scout tarafından izleneceği açıklandı.
Süper Lig'de 11 maçta 7 gol, 1 asiste ulaşan Vedat, UEFA Uluslar Ligi ve Euro 2020 elemelerinde de ilk 11'de forma giydiği 9 maçta 5 gol, 3 asist üreterek Avrupa devlerinin transfer listesine girmişti.
SAKATLIĞI DÜZELDİ
Kosova Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Bernard Challandes, Vedat Muriqi'nin Kasımpaşa maçında meydana gelen sakatlığının düzeldiğini açıkladı. Oyuncunun ağrılarının olduğu ancak oynamasına engel bulunmadığı bildirildi. Challandes, Muriqi'nin son dönemdeki gelişiminden memnun olduğunu da belirtti.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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