Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI
Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa ile kendi evinde karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu’nda 33. randevuya çıkacak iki rakip, 3 puan için mücadele ediyor. Geçen hafta Kayserispor deplasmanında şok bir yenilgi alan ve liderlik şansını kaçıran Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Son 3 haftada 5 puan toplayan ve çıkışa geçen Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa ise deplasmanda rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Şimdiye kadar 25 müsabakadan galibiyetle ayrılan sarı lacivertli takım 3 karşılaşmada mağlup olmuş iki takım arasındaki 4 mücadele de beraberlikle tamamlanmıştı. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizin içinden ulaşabilirsiniz...
Fenerbahçe, Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor...
İLK 11'LER:
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Ozan, Rodrigues, Moses, Muriqi
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Mustafa Pektemek, Koita
Mücadelenin canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Çimen üstlendi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin 10'uncu haftasında oynanan İstiklal Mobilya Kayserispor maçına göre Kasımpaşa karşılaşmasında zorunlu bir değişiklik yaptı. Yanal, kasatlığı bulunan tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun yerine Tolga Ciğerci'ye görev verdi. Ersun Yanal, Kasımpaşa maçına şu 11'le çıktı: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Gustavo, Ozan, Moses, Rodrigues, Vedat Muriç
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Fenerbahçe maçına 4 değişik isimle çıktı. Kemal Özdeş, Ramazan Köse'nin yerine Fatih Öztürk'e, Quaresma'nın yerine Yusuf Erdoğan'a, Veysel Sarı'nın yerine Fernandes'e, Mustafa Pektemek'in yerine Khalili'ye görev verdi. Özdeş, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Koita
EMRE BELÖZOĞLU YETİŞEMEDİ
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçına yetişemedi. Sağ kasığında birinci derece zorlanma bulunan Kasımpaşa maçının son çalışmasında yer almayan Emre Belözoğlu, kadroda yer alamadı. Teknik direktör Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nun yerine ise Tolga Ciğerci'ye görev verdi.
Öte yandan sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Adil Rami ile Max Kruse de Kasımpaşa maçında forma giyemedi. Max Kruse, takımını yalnız bırakmadı ve tribündeki yerini aldı.
FERDİ KART CEZALISI
Sarı lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu, kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında yer almadı.
Fenerbahçe'de kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alan Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa maçında oynayamadı. Cezalarını U19 maçlarında çekmesi gereken Ferdi'nin yarın Kasımpaşa ile oynanacak U19 maçından sonra cezası sona erecek.
ATATÜRK'ÜN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ UNUTULMADI
Sarı lacivertli futbolcular Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü unutmadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünü unutmayan futbolcular ellerinde "Sonsuz Özlemle Ebediyete Dek Kalbimizde" yazılı pankart ile sahaya çıktı.
KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ligin 10'uncu haftasında oynadıkları Yeni Malatyaspor maçına göre, Fenerbahçe mücadelesine 4 değişik yaparak başladı. Kemal Özdeş, geçtiğimiz hafta kaleyi koruyan Ramazan Köse'nin yerine hastalığını atlatan kaleci Fatih Öztürk'e, kart cezası bulunan Quaresma'nın yerine Yusuf Erdoğan'a, hafta içinde PFDK'ya sevk edilen ve 3 maç ceza alan Veysel Sarı'nın yerine Fernandes'e, Mustafa Pektemek'in yerine ise Khalili'ye forma verdi.
- 08.11.2019
- Güncelleme: 08.11.2019 20:50
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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