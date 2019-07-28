Mahmut Tekdemir için daha önce Başakşehir'e 2 milyon Euro öneren Fenerbahçe, bu kez 3 milyon Euro ile Turuncu-Lacivertlilerin kapısını çalacak.

Başkan Ali Koç'un işaret ettiği 6 numara takviyesi için çalışmalarını hızlandıran F.Bahçe'de uzun süredir adı gündemde olan Mahmut Tekdemir için yeni bir hamle yapılacak.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın alınmasında ısrarcı olduğu milli futbolcu için daha önce 2 milyon Euro öneren sarı-lacivertliler, teklifini 3 milyon Euro'ya çıkararak Başakşehir'in kapısını tekrar çalacak.

EMRE DEVREYE GİRDİ!

Sabah'ta yer alan habere göre; Transferde aracılık yapan Emre Belözoğlu'nun da Mahmut için eski kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi.

MAHMUT TEKDEMİR KİMDİR?

Milli futbolcu futbol kariyerine Eroğluspor alt yapısı ile adım atmış daha sonra Damlaspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımlarında forma giymiştir. Günümüzde futbol yaşantısını Başakşehir takımında sürdüren Mahmut Tekdemir bugüne kadar 3 kez Türkiye U-17, 4 kez Türkiye U-21 formalarını giymiştir.

31 Mart 2015 tarihinde Fatih Terim tarafından Türkiye A Milli takım kadrosuna davet edilmiştir. 2019 yılı itibariyle günümüze kadar toplam 12 kez Türkiye A Milli takım formasını giymiştir.

Baba tarafından aslen Diyarbakır Çermik'lidir ve Çermik doğumludur. Boyu 1.78 cm, kilosu ise 72'dir. 5 yaşında iken ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etmiş ve İstanbul'da yetişmiştir. Babası Veliefendi Hipodromu'nda atlara bakıcılık yapmıştır. Zaman zaman babasının yanına gider ve atlarla ilgilenirdi. Ancak hiç bir zaman jokeylere özenmemiş, her zaman futbolu düşünmüştür.

O dönemde bir arkadaşın Damlaspor takımı alt yapısında oynadığını ve ardından onu da 9 yaşında iken Damlaspor takımına götürdüğünü belirtmiştir. Deneme antrenmanında iki gol atmış kendisini beğendirmiş ve futbola adım atmıştır.

HAYATI VE FUTBOLA BAŞLANGIÇ HİKAYESİ

Çocukluk yıllarında pazarlarda su satmış, tekstil atölyelerinde, bazen de babasının yanında Veliefendi'de çalışmıştır. Hatta İstanbul'un her yerinde tüm kerestecileri gezip, atların altına serilen talaşlardan alarak çalışmasını sürdürmüştür. Alt yapıda oynadığı dönemde de çalışmaya devam etmiştir. 4 kardeştir. Ailesinden sık sık babasına "Futboldan kim para kazanmış bırak çalışsın" diye uyarılar yapılsa da babası dinlememiş ve oğlunun hayallerini yaşamasına izin vermiştir. İki ablası vardır. Kendisinden küçük bir de erkek kardeşi vardır. Kardeşi de abisi gibi futbolcu olmak istemiş ama aileden ikisine birden futbol için izin alamayınca kardeşi hayallerini rafa kaldırmak zorunda kalmıştır.

Günümüzde Başakşehir takımında forma giymektedir.