Diego Ribas'ın ayağı kırıldı
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Diego Ribas, Libertadores Kupası'nda dün oynanan Emelec mücadelesinde ayağına aldığı darbe sonrası sakatlandı. Sakatlığının oldukça ciddi olduğu gözlenen yıldız ismin, beklenenden daha önce futbolu bırakacağı ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Kariyerinde iki sezon Fenerbahçe forması giyen 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Diego Ribas, dün oynanan Emelec mücadelesinde talihsiz bir an yaşadı.
Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası ayağı kırılan tecrübeli oyuncu, acı içerisinde kıvrandı. Diego'nun kariyerine devam etmesinin oldukça zor olduğu ifade ediliyor.
2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Flamengo'nun yolunu tutan Diego Ribas, kariyerinde Atletico Madrid, Porto, Werder Bremen ve Juventus gibi takımların formalarını giymişti. Brezilya Milli Takımı'nın da bir dönem en iyi orta saha oyuncularından olan tecrübeli futbolcu, çıktığı 34 karşılaşmada 4 gole imzasını atmıştı.
- 26.07.2019
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Bir hedefimiz var
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Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Diego Ribas'ın ayağı kırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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