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26 Temmuz 2019, Cuma
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'ın ayağı kırıldı

Diego Ribas'ın ayağı kırıldı

Bir dönem forması da giyen Brezilyalı yıldız futbolcu , Libertadores Kupası'nda dün oynanan Emelec mücadelesinde ayağına aldığı darbe sonrası sakatlandı. Sakatlığının oldukça ciddi olduğu gözlenen yıldız ismin, beklenenden daha önce futbolu bırakacağı ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Kariyerinde iki sezon forması giyen 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu , dün oynanan Emelec mücadelesinde talihsiz bir an yaşadı.

Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası ayağı kırılan tecrübeli oyuncu, acı içerisinde kıvrandı. Diego'nun kariyerine devam etmesinin oldukça zor olduğu ifade ediliyor.

2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Flamengo'nun yolunu tutan Diego Ribas, kariyerinde , Porto, ve gibi takımların formalarını giymişti. Brezilya Milli Takımı'nın da bir dönem en iyi orta saha oyuncularından olan tecrübeli futbolcu, çıktığı 34 karşılaşmada 4 gole imzasını atmıştı.

  1. 26.07.2019
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