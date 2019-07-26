Diego Ribas'ın ayağı kırıldı

Kariyerinde iki sezon Fenerbahçe forması giyen 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Diego Ribas, dün oynanan Emelec mücadelesinde talihsiz bir an yaşadı.

Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası ayağı kırılan tecrübeli oyuncu, acı içerisinde kıvrandı. Diego'nun kariyerine devam etmesinin oldukça zor olduğu ifade ediliyor.

2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Flamengo'nun yolunu tutan Diego Ribas, kariyerinde Atletico Madrid, Porto, Werder Bremen ve Juventus gibi takımların formalarını giymişti. Brezilya Milli Takımı'nın da bir dönem en iyi orta saha oyuncularından olan tecrübeli futbolcu, çıktığı 34 karşılaşmada 4 gole imzasını atmıştı.



