Fenerbahçe'den dev transfer atağı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir süredir orta saha transferi üzerinde duruyordu. Tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmasından sonra defansa dönük bir orta saha oyuncusu arayan Fenerbahçeli kurmaylar aradığı oyuncuyu buldu. İşte dev transfer harekatının detayları...
26 Temmuz 2019 Cuma 08:46
Güncelleme: 26.07.2019 09:23
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Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk planları yağan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
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Birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde hareketlilik bitmek bilmiyor.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren yönetim Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda transferleri bitirmenin hesaplarını yapıyor.
Takıma mutlaka bir 6 numara alınmasını sileten Yanal, istediği oyuncunun da ismini verdi.
Fenerbahçe transferi bir an önce sonlandırmak için çalışmalarına hız verdi. İşte son gelişmeler...