Fenerbahçe'den dev transfer atağı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den dev transfer atağı!

Fenerbahçe'den dev transfer atağı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir süredir orta saha transferi üzerinde duruyordu. Tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmasından sonra defansa dönük bir orta saha oyuncusu arayan Fenerbahçeli kurmaylar aradığı oyuncuyu buldu. İşte dev transfer harekatının detayları...
26 Temmuz 2019 Cuma 08:46 Güncelleme: 26.07.2019 09:23
Fenerbahçe'den dev transfer atağı!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk planları yağan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den dev transfer atağı!

Birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde hareketlilik bitmek bilmiyor.

Fenerbahçe'den dev transfer atağı!

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren yönetim Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda transferleri bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'den dev transfer atağı!

Takıma mutlaka bir 6 numara alınmasını sileten Yanal, istediği oyuncunun da ismini verdi.

Fenerbahçe'den dev transfer atağı!

Fenerbahçe transferi bir an önce sonlandırmak için çalışmalarına hız verdi. İşte son gelişmeler...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN