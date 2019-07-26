Fenerbahçe'nin yıldız transferi bugün İstanbul'a geliyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin yıldız transferi bugün İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında birçok oyuncu ile temasta olan sarı-lacivertliler yıldız futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Öyle ki Fenerbahçe resmi sitesinden yayınlanacak video bile belli oldu. İşte flaş transferin detayları...
26 Temmuz 2019 Cuma 07:13
Fenerbahçe'nin yıldız transferi bugün İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'de transfer şov yeniden başlıyor.

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Fenerbahçe'nin yıldız transferi bugün İstanbul'a geliyor!

Son oynanan Hertha Berlin maçında takımdaki eksiklikler dikkat çekmiş Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan transfer beklentilerini ortaya koymuştu.

Fenerbahçe'nin yıldız transferi bugün İstanbul'a geliyor!

Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen sarı-lacivertliler transfer bombasını patlatıyor.

Fenerbahçe'nin yıldız transferi bugün İstanbul'a geliyor!

Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar yeni transferi İstanbul'a getiriyor.

İşte flaş transferin detayları...

Fenerbahçe'nin yıldız transferi bugün İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'de beklenen oldu... Uzun süren görüşmelerin ardından sarı-lacivertliler, eski yıldızı Simon Kjaer ile her konuda anlaşma sağladı.

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