Fenerbahçe Bursaspor hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yeni transferler oynayacak mı? CANLI yayın bilgileri... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Bursaspor hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yeni transferler oynayacak mı? CANLI yayın bilgileri...

Bursaspor hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yeni transferler oynayacak mı? yayın bilgileri...

Fenerbahçe Bursaspor hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yeni transferler oynayacak mı? CANLI yayın bilgileri...

Bursaspor maç saati karşılaşmaya ilişkin detayların açıklanmasının ardından ortaya çıktı. İki ekibin hazırlık mücadelesinde kozlarını paylaşacakları maç futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Hazırlık maçları ile eksiklerini görmek isteyen iki takım karşı karşıya geliyor. maçı ile takıma katılan yeni isimler kendilerini gösterme fırsatı bulacaklar. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman oynanacak? Ayrıntılar ve yayın bilgileri haberimizde...

-Bursaspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Hazırlık maçında Fenerbahçe-Bursaspor karşı karşıya gelecek. Kadrosuna kattıkları yeni isimleri denemek isteyen takımlar bu mücadelede oyuncularına şans verecek.

FENERBAHÇE-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Hazırlık maçında oynanacak Fenerbahçe-Bursaspor maçı naklen yayınlanacak. 19 Temmuz Cuma günü saat 18.30'da oynanacak maç FB TV'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe-Bursaspor maçı 19 Temmuz Cuma günü saat 18.30'da başlayacak.

YENİ TRANSFERLERİN FORMA YORUMU

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, adını sarı-lacivertli kulübün tarihine yazdırmak istediğini söyledi.

'nde düzenlenen forma tanıtımına katılan Vedat Muric, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok büyük bir camiaya geldim. Dışarıda gözüktüğünden, tahmin ettiğimden çok daha büyük, mutluyum. Formaların eskisi yenisi fark etmez, mazisi kalır. Tarihe adını yazdıran futbolcular gibi ben de adımı bu tarihe yazdırmak için geldim. Bu sezon çok başarılı olup hak ettiğimiz ve layık olduğumuz şampiyonlukları alacağız inşallah." diye konuştu.

MAX KRUSE: "FORMALAR ÇOK GÜZEL"

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Max Kruse de yeni formaları çok beğendiğini kaydederek, "Üç formayı da çok beğendim. Evimizde kullanacağımız formayı ve mavi olanı beğendim. Üçüyle de güzel skorlar alacağımıza inanıyorum. Bu sadece benim fikrim değil, genel olarak formalar çok güzel." dedi.

Takımın yeni isimlerinden Garry Rodrigues ise "Üç formayı da çok beğendim. Onları giyip Fenerbahçe için savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İlk günlerim, gerçekten iyi çalışıyoruz. Sabırsızlıkla formayı giyip Fenerbahçe için sonuna kadar mücadele edeceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

  1. 19.07.2019
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