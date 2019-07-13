Boluspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bolu FB hazırlık maçı CANLI yayın bilgileri...
Boluspor - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Boluspor deplasmanına konuk olacak. Transfer haberleriyle yeni sezona iddialı giriş yapacağını duyuran Fenerbahçe'nin maç programı belli oldu. Peki, Boluspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte hazırlık maçı ile ilgili ayrıntılar...
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Boluspor'a konuk olacak. Transfer çalışmalarıyla taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe son olarak Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. Peki, Boluspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
BOLUSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Boluspor ile Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya gelecek. Boluspor - Fenerbahçe maçı 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Mücadelenin FB TV'de yayınlanması bekleniyor.
ZONGULDAKLI HAKEM FENERBAHÇE MAÇINDA GÖREV YAPACAK
Merkez Hakem Kurulu B Klasman Yardımcı Hakemi Taygun Tasalı'yı yeni sezon hazırlıkları Düzce Topuk Yaylasında sürdüren Fenerbahçe'nin TFF 1.Lig takımı Boluspor'la yapacağı hazırlık maçına görevlendirdi.
9 yıllık kariyerinde ilk kez Fenerbahçe maçına çıkacak olan Tasalı, bu önemli maçta görev almanın mutluluğunu yaşıyor.
7 HAZIRLIK MAÇI
Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu öncesi 7 hazırlık karşılaşması yapacak.
Hazırlık maçlarının programı şu şekilde:
13 Temmuz Cumartesi:
Fenerbahçe-Boluspor
18 Temmuz Perşembe:
Fenerbahçe-Ümraniyespor
22 Temmuz Pazartesi:
Fenerbahçe-Wolfsburg
25 Temmuz Perşembe:
Fenerbahçe-Hertha Berlin
30 Temmuz Salı:
Fenerbahçe-Bayern Münih
31 Temmuz Çarşamba:
Fenerbahçe-Real Madrid veya Tottenham
7 Ağustos Çarşamba:
Fenerbahçe-Cagliari
FENERBAHÇE TRANSFERDE ERKEN DAVRANDI
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı kamp çalışmaları ile başlayan Fenerbahçe, ikinci etabını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürdü. 3-13 Temmuz tarihleri arasında Ersun Yanal yönetiminde çalışmalar yapan sarı-lacivertli ekip, kampın son gününde bu akşam saat 19.00'da Boluspor ile hazırlık maçı yapıp İstanbul'a dönecek.
Yeni sezon çalışmalarına Avusturya ve Almanya'da düzenlenecek hazırlık maçları ile devam edecek olan sarı-lacivertliler, İstanbul'da 7 Ağustos'ta İtalya'nın Cagliari ekibi ile karşılaşacak, 11Ağustos'ta ise son hazırlık maçını yapacak.
YENİ TRANSFERLERİN BAZILARI KAMPA YETİŞTİ
Geçen sezon yaptığı hataları tekrarlamamaya çalışan Fenerbahçe Yönetimi bu kez elini çabuk tuttu. Geçen sezon başında kamplara yetiştirilemeyen yeni transferler form tutma ve uyum konusunda geç kalmıştı. Şimdi ise Vedat Muriç, Kruse, Emre Belözoğlu kadroya erken katıldı ve az da olsa takımla kampta çalışma fırsatı buldu.
- 13.07.2019
- Güncelleme: 13.07.2019 16:47
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mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Boluspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bolu FB hazırlık maçı CANLI yayın bilgileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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