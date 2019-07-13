Fenerbahçe çıldırdı! Garry Rodrigues'ten sonra...

Spor Toto Süper Lig'de iddialı bir kadro kurarak gelecek sezon şampiyonluğa emin adımlarla yürümek isteyen Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor. Garry Rodrigues transferini açıklayan sarı-lacivertliler eski bir Galatasaraylının daha transferini bitirmek üzere. Kanarya, bu transferi de bir an önce bitirip kampa yetiştirmek istiyor. İşte ayrıntılar...

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:52 Güncelleme: 13.07.2019 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





