Fenerbahçe durmuyor... 10 günde 5 yıldız! Biri Emre Belözoğlu'ndan | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe durmuyor... 10 günde 5 yıldız! Biri Emre Belözoğlu'ndan | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe durmuyor... 10 günde 5 yıldız! Biri Emre Belözoğlu'ndan | Son dakika transfer haberleri

Geçtiğimiz sezondan ders alan ve yeni sezonda bunu tekrarlamak istemeyen Fenerbahçe'de transfer dahilinde kadro yapılanması son hızıyla sürüyor... Sarı lacivertliler, kuracağı kadro ile şampiyon olmayı ve rakiplerine üstünlük sağlamak için yıldızları bir bir bitiriyor. Bu kapsamda çalışmalarına aralıksız devam eden Kanarya, önümüzdeki 10 gün için 5 futbolcu daha açıklayacak. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri ve o 5 transfer...

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:38 Güncelleme: 13.07.2019 12:44
Fenerbahçe durmuyor... 10 günde 5 yıldız! Biri Emre Belözoğlu'ndan | Son dakika transfer haberleri

Son yılların en büyük transfer harekatlarından birisini yürüten Fenerbahçe'de transfer şov devam ediyor...

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Fenerbahçe durmuyor... 10 günde 5 yıldız! Biri Emre Belözoğlu'ndan | Son dakika transfer haberleri

Bombaları üst üste patlatan kanarya listesindeki yıldızları 10 gün içinde bitirip taraftarını ayağa kaldıracak.

Fenerbahçe durmuyor... 10 günde 5 yıldız! Biri Emre Belözoğlu'ndan | Son dakika transfer haberleri

Müthiş bir transfer operasyonu yürüten Fenerbahçe şampiyonluk kadrosu kurmaya devam ediyor. Çok kısa bir sürede 5 önemli isim daha resmi imzayı atabilir...

Fenerbahçe durmuyor... 10 günde 5 yıldız! Biri Emre Belözoğlu'ndan | Son dakika transfer haberleri

Son olarak Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'i kiralayan Sarı-Lacivertliler listesinde yer 5 önemli ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe durmuyor... 10 günde 5 yıldız! Biri Emre Belözoğlu'ndan | Son dakika transfer haberleri

İki ismin imzası an meselesi!..

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