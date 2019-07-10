Zajc "Sezona en iyi şekilde hazırlanacağız"
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Fenerbahçe'nin Slovenyalı orta saha oyuncusu Miha Zajc, "Bu yıl camia ve taraftarlarımız için sahada bambaşka bir Fenerbahçe olacak." dedi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'ndaki tesislere gelerek takıma katılan Zajc, kamp çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Taraftarların kendilerine her zaman destek verdiğini belirten Zajc, şunları kaydetti:
"Geçen sezon bizim için zorlu bir süreçti. Büyük kulüpler zaman zaman böyle zorluklar yaşayabilirler ama bu süreçleri en iyi atlatanlar da yine büyük kulüpler olur. Taraftarımız her zaman bize destek verdi. Fenerbahçe, bu tür zorlu süreçleri nasıl geçeceğini bilen büyük bir kulüp. Şimdi yeni bir sezon başlıyor ve hepimizin ciddi sorumlulukları var. Bunun farkındayız. Hepimizin kendini kanıtlaması için bu sezon bir şans."
Sezon öncesi hazırlıkların önemine dikkati çeken Zajc, "Hedeflerimize ulaşmak için kamp süreci bizim için oldukça önemli. Teknik direktörümüz Ersun Yanal yönetiminde, sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu yıl camia ve taraftarlarımız için sahada bambaşka bir Fenerbahçe olacak." ifadelerini kullandı.
- 10.07.2019
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Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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