Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler

Fenerbahçe transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Ersun Yanal'ın listesi doğrultusunda hareket eden Sportif Direktör Damien Comolli şu ana kadar Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Altay Bayındır, Vedat Muriç gibi isimlere imzayı attırmayı başararak teknik patron Ersun Yanal'ın listesinin yarısını tamamlamış oldu. Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Sarı-Lacivertli kurmaylar hem kadroyu geniş tutmak hem de olası bir sakatlık halinde yedek kulübesinden takıma direkt katkı sağlayabilecek isimleri takıma kazandırmak istiyor. Bu yönde arayışlarına devam eden Ersun Yanal'ın listesinde halen birçok isim bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve hedefteki isimler... Fotomac.com.tr son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:43 Güncelleme: 10.07.2019 19:43
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler

Fenerbahçe transferde hızlı ve kesin adımlarla yoluna devam ederken birçok isimde mutlu sona ulaştı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler

Sarı-Lacivertliler Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda sportif direktör Damien Comolli'nin girişimleriyle temaslarını sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler

Eksik mevkilere yapılan takviyelerin yanında kadro genişliğini de sağlamak isteyen Fenerbahçe Kurmayları sezon öncesi hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda tam gaz devam ediyor. İşte Sarı-laciverliler'in transfer gündemi ve yaşananlar.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler

Kruse, Muriç, Altay geldi. Akşam'ın haberine göre Kolarov için umut az, Fejsa'nın bitmesi an meselesi. Garry Rodrigues'le anlaşma sağlansa da Trezeguet'ten vazgeçilmedi. Eljif ve Jailson için 'Satılsın' raporu da halen geçerliliğini koruyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler

Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın istediği oyunculara yarısını getirdi. Sarı Lacivertliler 'atan ve tutan' kısmını kampa yetiştirmeyi başardı.

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