Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler

Fenerbahçe transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Ersun Yanal'ın listesi doğrultusunda hareket eden Sportif Direktör Damien Comolli şu ana kadar Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Altay Bayındır, Vedat Muriç gibi isimlere imzayı attırmayı başararak teknik patron Ersun Yanal'ın listesinin yarısını tamamlamış oldu. Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Sarı-Lacivertli kurmaylar hem kadroyu geniş tutmak hem de olası bir sakatlık halinde yedek kulübesinden takıma direkt katkı sağlayabilecek isimleri takıma kazandırmak istiyor. Bu yönde arayışlarına devam eden Ersun Yanal'ın listesinde halen birçok isim bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve hedefteki isimler... Fotomac.com.tr son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:43 Güncelleme: 10.07.2019 19:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





