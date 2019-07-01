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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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'u kadrosuna kattı

Antalyaspor Ufuk Akyol'u kadrosuna kattı

, Spor Toto 1. Lig ekibi ’ün başarılı orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcuyu, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin de izlediği iddia edilmişti.

, yeni sezon öncesi çalışmalarına hız verdi. 'yu kadrosuna katarak transfer sezonunu açan kırmızı-beyazlılar, bu kez genç bir yeteneği transfer etti.

Play-Off maçlarında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin takip ettiği iddia edilen 'ün 22 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu , önümüzdeki sezon Antalyaspor forması giyecek.

Geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlı ekiple 25 maça çıkan 22 yaşındaki genç futbolcu, 25 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.



  1. 01.07.2019
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