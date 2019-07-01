İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 5 yıldız!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Max Kruse transferi ile bombayı patlatmıştı. Fenerbahçe'nin transferde durmaya hiç niyeti yok... Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, transferde hummalı bir çalışma içine girdi. Kanarya'da resmi açıklamalar ardı ardına gelecek. Fransız sportif direktör birçok isimle görüşme halindeyken 5 yıldız isim ön plana çıktı. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 07:52
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İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 5 isim!
Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kazandı.
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İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 5 isim!
Takımda birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler transferde gaza bastı.
İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 5 isim!
Transfer çalışmalarına Fransız sportif direktör Damien Comolli önderliğinde devam eden Fenerbahçeli kurmaylar 5 yıldızı gözüne kestirdi.
İşte dev transfer harekatının detayları...
İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 5 isim!
GUSTAVO BOMBASI Mehmet Topal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, ön liberoya Marsilya'dan Luiz Gustavo'yu gündemine aldı...
İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 5 isim!
Ersun Yanal'ın çok istediği belirtilen Brezilyalı oyuncu için sportif direktör Damien Comolli'nin Fransa'ya gittiği öğrenildi.