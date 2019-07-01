İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 5 yıldız!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Max Kruse transferi ile bombayı patlatmıştı. Fenerbahçe'nin transferde durmaya hiç niyeti yok... Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, transferde hummalı bir çalışma içine girdi. Kanarya'da resmi açıklamalar ardı ardına gelecek. Fransız sportif direktör birçok isimle görüşme halindeyken 5 yıldız isim ön plana çıktı. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

1 Temmuz 2019 Pazartesi 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





