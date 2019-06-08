Salih Uçan, Fenerbahçe'ye veda etti
08 Haziran 2019, Cumartesi
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, 'ye veda etti

Salih Uçan, Fenerbahçe'ye veda etti

İtalya'nın Empoli takımına önce kiralık ardından da bonservisi ile verilen , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı lacivertli kulübe veda etti.

'den İtalya'nın Empoli takımına önce kiralık ardından da bonservisi ile verilen , bir veda mesajı yayımladı.

Salih Uçan, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de yaşadıklarının hafızasından asla silinmeyeceğini belirterek, "Henüz 18 yaşında Fenerbahçe formasını giymenin gururunu yaşadım. Geldiğim ilk sezondaki UEFA Avrupa Ligi yarı finali, bir sezon sonraki lig ve kupa şampiyonluğu benim için harika deneyimlerdi. Burada yaşadığım güzel günler, başarılar, biriktirdiğim iyi anılar, arkadaşlıklar hafızamdan asla silinmeyecek." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarlara da teşekkür eden 25 yaşındaki futbolcu, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, geldiğim ilk günden beri bana destek oldunuz. Sizler için mücadele etme imkanı bulduğum her dakika benim için çok önemliydi. Bugüne kadar bana yardımcı olan hocalarıma, başkanlarıma ve yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 08.06.2019
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