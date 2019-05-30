Son aday Caputo – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Son aday Caputo

Son aday Caputo

Empoli’de bu sezon 16 gol atan 31 yaşındaki için sarı-lacivertli kulübün, ve ile çekiştiği iddia edildi.

Forvete en az iki oyuncu alacak olan 'nin adı her yeni gün farklı bir isimle anılıyor... Şimdiye kadar , Yacine Brahimi, Nikola Kalinic, Balotelli ve Vedat Muriç için girişimde bulunan Kanarya için 'dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertli takımın, küme düşen Empoli formasıyla Serie A'da bu sezon 16 gol atan (3 de asist gerçekleştirdi) ile ilgilendiği belirtildi. 31 yaşındaki oyuncu ve 'nın da transfer listesinde.

MAX KRUSE'DAN YANIT BEKLENiYOR
Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun Serie A'da kalma ihtimalinin yüksek olduğu, 'nin de bir seçenek olarak önünde durduğu belirtildi... Öte yandan Fenerbahçe, 2+1 yıllık teklif yaptığı Max Cruse'dan da yanıt bekliyor. Yönetim, forvete alacağı diğer ismi Alman golcünün durumuna göre belirleyecek. Bild gazetesi, Bremen'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Kruse'un 'a gidebileceğini yazmıştı.

Kariyeri boyunca sadece İtalya'da forma giyen Caputo, 364 maça çıkıp 118'i Serie B'de olmak üzere toplam 138 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu 34 tane de asist gerçekleştirdi.

D. TARİHİ: 6 AĞUSTOS 1987
D. YERİ: İTALYA
BOY: 1.81 / KİLO: 74
POZİSYON: SANTRAFOR
KULÜBÜ: EMPOLİ

  1. 30.5.2019
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