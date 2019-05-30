Son aday Caputo

Forvete en az iki oyuncu alacak olan Fenerbahçe'nin adı her yeni gün farklı bir isimle anılıyor... Şimdiye kadar Max Cruse, Yacine Brahimi, Nikola Kalinic, Balotelli ve Vedat Muriç için girişimde bulunan Kanarya için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertli takımın, küme düşen Empoli formasıyla Serie A'da bu sezon 16 gol atan (3 de asist gerçekleştirdi) Francesco Caputo ile ilgilendiği belirtildi. 31 yaşındaki oyuncu Parma ve Brescia'nın da transfer listesinde.



MAX KRUSE'DAN YANIT BEKLENiYOR

Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun Serie A'da kalma ihtimalinin yüksek olduğu, Türkiye'nin de bir seçenek olarak önünde durduğu belirtildi... Öte yandan Fenerbahçe, 2+1 yıllık teklif yaptığı Max Cruse'dan da yanıt bekliyor. Yönetim, forvete alacağı diğer ismi Alman golcünün durumuna göre belirleyecek. Bild gazetesi, Bremen'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Kruse'un İstanbul'a gidebileceğini yazmıştı.



Kariyeri boyunca sadece İtalya'da forma giyen Caputo, 364 maça çıkıp 118'i Serie B'de olmak üzere toplam 138 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu 34 tane de asist gerçekleştirdi.



D. TARİHİ: 6 AĞUSTOS 1987

D. YERİ: İTALYA

BOY: 1.81 / KİLO: 74

POZİSYON: SANTRAFOR

KULÜBÜ: EMPOLİ

