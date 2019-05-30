Huddersfield’e hücum – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Huddersfield’e hücum

Huddersfield’e hücum

’nin ’den düşen Ada ekibinden ayrılmaları beklenen stoper Jorgensen, forvet Diakhaby ve sol bek Durm’a talip olduğu belirtildi.

çalışmalarını sürdüren , Huddersfield Town'a kanca attı... Huddersfield Examiner'de yer alan haberde sarı-lacivertli kulübün, 'de bu sezon sonuncu olarak düşen Ada ekibinden Mathias Jorgensen, ve için devrede olduğu yazıldı. Üç oyuncunun da bu yaz takımdan ayrılmasının beklendiği vurgulandı. 29 yaşındaki Danimarkalı Jorgensen, stoper. Bu sezon 25 maçta oynadı, 3 gol, 1 asist gerçekleştirdi. 22 yaşındaki Adama Diakhaby forvette görev yapıyor... Sol bek Erik Durm ise doğumlu. Sözleşmesi bitti ancak Huddersfield'in opsiyon hakkı var. 7 kez milli formayı terleten 27 yaşındaki Panzer'in bu sezon 30 maçta 1 asisti var.
  1. 30.5.2019
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